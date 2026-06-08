WTA w Londynie: Marta Kostiuk - Mika Stojsavljevic. Relacja live i wynik na żywo
Marta Kostiuk i Mika Stojsavljevic zagrają ze sobą w pierwszej rundzie WTA w Londynie. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Marta Kostiuk - Mika Stojsavljevic na Polsatsport.pl.
17-letnia Stojsavljevic dostała się do turnieju po otrzymaniu od organizatorów "dzikiej karty". Prócz niej dostały ją także trzy inne Brytyjki - Katie Boulter, Fran Jones i Harriet Dart.
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Ukrainka na kortach w Queens zagra z "5". Ostatnio Kostiuk zanotowała imponującą serię 17 zwycięstw z rzędu. Została ona jednak przerwana przez Mirrę Andriejewą w półfinale French Open.
Kostiuk i Stojsavljevic zagrają ze sobą po raz pierwszy.
Relacja live i wynik na żywo meczu Marta Kostiuk - Mika Stojsavljevic na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl