17-letnia Stojsavljevic dostała się do turnieju po otrzymaniu od organizatorów "dzikiej karty". Prócz niej dostały ją także trzy inne Brytyjki - Katie Boulter, Fran Jones i Harriet Dart.

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Ukrainka na kortach w Queens zagra z "5". Ostatnio Kostiuk zanotowała imponującą serię 17 zwycięstw z rzędu. Została ona jednak przerwana przez Mirrę Andriejewą w półfinale French Open.

Kostiuk i Stojsavljevic zagrają ze sobą po raz pierwszy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Marta Kostiuk - Mika Stojsavljevic na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport