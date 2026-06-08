Za nami Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet. Znamy triumfatorki

5. edycja zgromadziła na starcie rekordowe 18 załóg złożonych zarówno z zawodniczek Kadry Narodowej PZŻ, żeglarek wyczynowych reprezentujących wiele klas sportowych, jak i amatorek. Przez dwa dni panie rywalizowały na jednakowych jachtach, na tej samej trasie, ale w dwóch kategoriach.

Piaty tytuł mistrzyń Polski zdobyła załoga YKP Szczecin z medalistką olimpijską i zawodniczką Kadry Narodowej PZŻ na sterze. Poza Agnieszką w załodze znalazły się Wiktoria Gołębiowska, Hanna Dzik, Anna Brzozowska i Katarzyna Barabasz.



Dr Irena Eris Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet rozgrywane są od 2022 roku i są największą imprezą żeglarską w Polsce dedykowaną wyłącznie kobietom. Regaty zostały rozegrane w standardzie Polskiej Ligi Żeglarskiej – załogi rywalizowały na zapewnionej przez organizatora, najnowocześniejszej w Polsce flocie regatowych jachtów RS21, którymi dodatkowo wymieniały się pomiędzy wyścigami. Dzięki temu o końcowej klasyfikacji decydowały wyłącznie umiejętności załóg, a nie jakość sprzętu.



W kategorii amatorskiej po zwycięstwo sięgnęła załoga YKP Szczecin 2, prowadzona przez Aleksandrę Pawłowską. Załogę tworzyły także Milena Maciuszko, Małgorzata Wojtysiak, Iga Petri i Weronika Radkiewicz.



Mistrzostwa Polski Kobiet 2026 zostały objęte Honorowym Patronatem Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego.

Informacja prasowa