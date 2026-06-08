Za nami Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet. Znamy triumfatorki

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Najlepsze polskie żeglarki ponownie spotkały się w Sopocie podczas Dr Irena Eris Żeglarskich Mistrzostw Polski Kobiet.

Grupa żaglówek na wodzie podczas zawodów.
fot. Materiały prasowe
Za nami Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet. Znamy triumfatorki

5. edycja zgromadziła na starcie rekordowe 18 załóg złożonych zarówno z zawodniczek Kadry Narodowej PZŻ, żeglarek wyczynowych reprezentujących wiele klas sportowych, jak i amatorek. Przez dwa dni panie rywalizowały na jednakowych jachtach, na tej samej trasie, ale w dwóch kategoriach.

 

Piaty tytuł mistrzyń Polski zdobyła załoga YKP Szczecin z medalistką olimpijską i zawodniczką Kadry Narodowej PZŻ na sterze. Poza Agnieszką w załodze znalazły się Wiktoria Gołębiowska, Hanna Dzik, Anna Brzozowska i Katarzyna Barabasz.


Dr Irena Eris Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet rozgrywane są od 2022 roku i są największą imprezą żeglarską w Polsce dedykowaną wyłącznie kobietom. Regaty zostały rozegrane w standardzie Polskiej Ligi Żeglarskiej – załogi rywalizowały na zapewnionej przez organizatora, najnowocześniejszej w Polsce flocie regatowych jachtów RS21, którymi dodatkowo wymieniały się pomiędzy wyścigami. Dzięki temu o końcowej klasyfikacji decydowały wyłącznie umiejętności załóg, a nie jakość sprzętu.


W kategorii amatorskiej po zwycięstwo sięgnęła załoga YKP Szczecin 2, prowadzona przez Aleksandrę Pawłowską. Załogę tworzyły także Milena Maciuszko, Małgorzata Wojtysiak, Iga Petri i Weronika Radkiewicz.


Mistrzostwa Polski Kobiet 2026 zostały objęte Honorowym Patronatem Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego.

Informacja prasowa
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