Zaskakujący problem reprezentacji na MŚ 2026. Pojawiło się poważne ostrzeżenie

Piłka nożna

Nietypowy problem mają reprezentanci Szwajcarii, którzy przygotowują się do mistrzostw świata. Wokół ich bazy treningowej znajduje się bowiem... siedlisko węży.

Piłkarze reprezentacji Szwajcarii na boisku treningowym, z wyróżnionym na zbliżeniu fragmentem grzechotnika.
fot. PAP
Piłkarze Szwajcarii ostrzeżeni przed grzechotnikami w San Diego

"Helweci" mają swoją bazę w San Diego. Zanim jednak się tam pojawili, zostali ostrzeżeni właśnie ws. możliwej obecności co najmniej czterech gatunków grzechotników. Na mapie obiektu widnieją więc "czerwone strefy", po których Szwajcarzy nie powinni się przemieszczać.

 

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Piłkarze zostali już poinstruowani m.in., by nie wybierali drogi na skróty lub też nie wchodzili głęboko w gęste krzaki - na przykład po wybitą piłkę. Nigdy nie wiadomo bowiem, na kogo mogą tam wpaść.

 

W San Diego występuje wiele odmian wężów - w tym cztery rodzaje grzechotników jadowitych (południowopacyficzne, diamentowe, kropiate oraz rogate).

 

Szwajcaria wystąpi w grupie B z Katarem, Bośnią i Hercegowiną oraz Kanadą.

Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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