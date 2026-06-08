Zdobywca Ligi Mistrzów zakończył karierę. Ma dopiero 31 lat

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Divock Origi zakończył karierę, choć ma dopiero 31 lat. Mój cel w grze jako zawodnika został spełniony - napisał Belg w mediach społecznościowych, informując o odwieszeniu butów na kołek.

Piłkarz Divock Origi w czerwonej koszulce.
fot. PAP/EPA
Divock Origi zakończył karierę piłkarską

Origi przyszedł na świat 18 kwietnia 1995 roku w Oostende. Szkolił się w KFC De Zwaluw Wiemismeer i KRC Harelbeke. Następnie przeniósł się do Genku.

 

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W 2014 roku, z łatką wielkiego talentu, trafił do Liverpoolu. Z przerwami na wypożyczenia występował w angielskim klubie do 2022 roku. Jego ostatnim klubem był AC Milan.


"Mój cel w grze jako zawodnika został spełniony. Spełniłem dziecięce marzenia o grze na największych arenach i zdobywaniu najważniejszych trofeów. Jestem wdzięczny Bogu za to wszystko" - napisał Origi w mediach społecznościowych.


Belg zdobył między innymi Ligę Mistrzów, Premier League i Klubowe Mistrzostwo Świata.


Origi ma 31 lat.

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