Złe wieści dla Zielińskiego. Inter szykuje transfer pomocnika

Piłka nożna

Za Interem Mediolan fenomenalny sezon. Zespół Piotra Zielińskiego zdobył mistrzostwo i Puchar Włoch. Działacze klubu nie spoczywają jednak na laurach i już pracują nad wzmocnieniami na kolejną kampanię. Jeden z potencjalnych celów transferowych może okazać się konkurentem dla Polaka.

Piłkarz Piotr Zieliński siedzi na boisku w koszulce Interu Mediolan.
fot. PAP/Abaca
Piotr Zieliński może zyskać konkurenta w walce o pierwszy skład

Inter zdominował rozgrywki we Włoszech. Jednym z ojców sukcesu był bez wątpienia Piotr Zieliński. Polak rozegrał w zakończonym już sezonie 49 meczów. Zdobył w nich siedem bramek i zanotował cztery asysty.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zdobywca Ligi Mistrzów zakończył karierę. Ma dopiero 31 lat


Choć druga linia jest w zespole z Mediolanu bardzo mocna, włodarze klubu nie zamierzają spoczywać na laurach. W przerwie pomiędzy sezonami chcą jeszcze wzmocnić drużynę.


Jak donoszą media z Italii, na celowniku Interu znalazł się Manu Kone. To pomocnik, który od sierpnia 2024 roku występuje w AS Roma. W poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań, zdobył dwie bramki i dołożył trzy asysty.


Gdyby Francuz faktycznie przeniósł się do Interu, stałby się rywalem Zielińskiego w walce o pierwszy skład. Na razie jednak do finalizacji transferu jeszcze daleka droga. Najpierw muszą porozumieć się między sobą kluby, później ewentualną ofertę kontraktu musi zaakceptować sam piłkarz.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
INTER MEDIOLANPIŁKA NOŻNAPIOTR ZIELIŃSKIREPREZENTACJAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Brazylia - Egipt. Skrót meczu
Zobacz także

Obrońcy tytułu gotowi na mundial! Zwycięstwo na ostatniej prostej przed turniejem

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 