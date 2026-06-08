Złe wieści dla Zielińskiego. Inter szykuje transfer pomocnika
Za Interem Mediolan fenomenalny sezon. Zespół Piotra Zielińskiego zdobył mistrzostwo i Puchar Włoch. Działacze klubu nie spoczywają jednak na laurach i już pracują nad wzmocnieniami na kolejną kampanię. Jeden z potencjalnych celów transferowych może okazać się konkurentem dla Polaka.
Inter zdominował rozgrywki we Włoszech. Jednym z ojców sukcesu był bez wątpienia Piotr Zieliński. Polak rozegrał w zakończonym już sezonie 49 meczów. Zdobył w nich siedem bramek i zanotował cztery asysty.
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Choć druga linia jest w zespole z Mediolanu bardzo mocna, włodarze klubu nie zamierzają spoczywać na laurach. W przerwie pomiędzy sezonami chcą jeszcze wzmocnić drużynę.
Jak donoszą media z Italii, na celowniku Interu znalazł się Manu Kone. To pomocnik, który od sierpnia 2024 roku występuje w AS Roma. W poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań, zdobył dwie bramki i dołożył trzy asysty.
Gdyby Francuz faktycznie przeniósł się do Interu, stałby się rywalem Zielińskiego w walce o pierwszy skład. Na razie jednak do finalizacji transferu jeszcze daleka droga. Najpierw muszą porozumieć się między sobą kluby, później ewentualną ofertę kontraktu musi zaakceptować sam piłkarz.
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