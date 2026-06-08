Zwycięstwa Francji i Holandii w ostatnich meczach przed MŚ 2026

Holandia rywalizowała w Nowym Jorku z innym uczestnikiem mundialu - debiutującym w nim Uzbekistanem. Zwyciężyła 2:1.

Pierwszą bramkę zdobył w 32. minucie z rzutu karnego Cody Gakpo, a do wyrównania doprowadził w drugiej doliczonej minucie drugiej połowy wprowadzony na boisko kwadrans wcześniej Igor Sergeev. Wynik ustalił pięć minut później również Gakpo, ponownie z 11 metrów. Wtedy Holendrzy grali już w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Guusa Tila.

Pięć dni wcześniej „Pomarańczowi” niespodziewanie ulegli Algierii 0:1.

Z kolei Francja, po porażce w ubiegłym tygodniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1:2, tym razem poradziła sobie na stadionie Lille z rywalem, który do turnieju w Ameryce Północnej się nie zakwalifikował - Irlandią Północną. „Trójkolorowi” zwyciężyli 3:1, a hat-trickiem popisał się Michael Olise (43., 49. i 75.). Dla rywali trafił Patrick Kelly (64.).

Od końca maja do czwartkowego meczu otwarcia MŚ (Meksyk - RPA) zostanie rozegranych łącznie ponad 60 spotkań towarzyskich z udziałem uczestników mundialu, wiele z nich na terenie USA.

Wyniki wybranych meczów towarzyskich (* - uczestnik tegorocznego mundialu):

8 czerwca, poniedziałek

*Holandia - *Uzbekistan 2:1 (1:0)

Bramki: Gakpo 32 (rz.k.), 90+7 (rz.k.) - Sergeev 90+2



*Francja - Irlandia Płn. 3:1 (1:0)

Bramki: Olise 43, 49, 74 - Kelly 64.

PAP