Finaliści MŚ 2026 grali towarzysko. Remis Norwegii, zwycięstwo Chorwacji
Norwegia zremisowała z Marokiem 1:1 w ciekawie zapowiadającym się piłkarskim meczu towarzyskim w Harrison w stanie New Jersey. Oba zespoły przygotowują się do mistrzostw świata w Ameryce Północnej, podobnie jak Chorwacja, która pokonała w Varażdinie Słowenię 2:1.
Maroko - Norwegia. Skrót meczu
Grecja - Włochy. Skrót meczu
Chorwacja - Słowenia. Skrót meczu
Dania - Ukraina. Skrót meczu
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Kosowo - Andora. Skrót meczu
Liechtenstein - Cypr. Skrót meczu
Marokańczycy, półfinaliści mundialu 2022 w Katarze (czwarte miejsce), prowadzili na Red Bull Arena po golu Brahima Diaza z Realu Madryt już w ósmej minucie. Kwadrans przed końcem wyrównał jednak pomocnik Arsenalu Martin Odegaard.
Złą wiadomością dla reprezentacji z Afryki są kontuzje dwóch jej ważnych zawodników. Abde Ezzalzouli, który asystował przy golu, musiał opuścić boisko w 29. minucie, a Noussair Mazraoui w przerwie. Marokańczyków już za niespełna tydzień czeka pierwszy mecz w grupie C – szlagierowy z Brazylią.
Chorwacja, druga drużyna MŚ 2018 i trzecia MŚ 2022, zwycięstwo u siebie nad Słowenią 2:1 „wyszarpała” dopiero w doliczonym czasie po golu Mario Pasalicia. Gospodarze prowadzili od 51. minuty po trafieniu Luki Modricia (198. występ w kadrze), a Słoweńcy wyrównali w 83. minucie za sprawą trafienia Andraza Sporara.
Na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie Chorwaci trafili do grupy L, więc turniej zaczną późno - dopiero 17 czerwca hitowym meczem z Anglią.
Na dwóch stadionach rozegrano w niedzielę ciekawie zapowiadające się mecze z udziałem drużyn, które nie awansowały do mistrzostw świata.
Grecja przegrała u siebie z Włochami 0:1 po golu Francesco Pio Esposito w 18. minucie. Brak Italii to największa sensacja kwalifikacji do mistrzostw świata - nawet mimo faktu, że to już trzeci z rzędu mundial bez reprezentacji tego kraju.
W Odense Dania wygrała z Ukrainą 2:1, ale spotkanie zakończono po tym, jak ok. 65. minuty zasłabł 34-letni pomocnik gospodarzy Christian Eriksen. Służby medyczne szybko udzieliły mu pomocy, piłkarz odzyskał przytomność i pojechał do szpitala na badania.
To już drugie takie zdarzenie z jego udziałem. W czerwcu 2021 roku doświadczony pomocnik, w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po odzyskaniu przytomności trafił do szpitala. Później wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD) i piłkarz wrócił do zdrowia.
Musiał jednak, z powodu obowiązujących we Włoszech przepisów, rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan. Kontynuował karierę w lidze angielskiej, a od września 2025 jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg.
Od końca maja do czwartkowego meczu otwarcia MŚ (Meksyk - RPA) zostanie rozegranych łącznie ponad 60 spotkań towarzyskich z udziałem uczestników mundialu, wiele z nich na terenie USA. Jako ostatnia, zaledwie 15 godzin przed początkiem MŚ, zaprezentuje się Austria, która zmierzy się z Pasadanie z Gwatemalą.
Wyniki wybranych meczów towarzyskich (* - uczestnik tegorocznego mundialu):
7 czerwca, niedziela
*Maroko - *Norwegia 1:1 (1:0)
Bramki: Diaz 8 - Odegaard 75.
*Chorwacja - Słowenia 2:1 (0:0)
Bramki: Modric 51, Pasalic 90+3 - Sporar 83.
Grecja - Włochy 0:1 (0:1)
Bramka: Pio Esposito 18.
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*Ekwador - Gwatemala 3:0 (1:0)
Bramki: J. Caicedo 19 (rz.k.), Angulo 73, Estupinan 78.
Dania - Ukraina 2:1 (1:0)
Bramki: Dorgu 13, Maehle 36 - Cygankow 44.
mecz zakończony po zasłabnięciu w 65. minucie Christiana Eriksena