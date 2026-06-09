Andrea Anastasi ma nową pracę! Poprowadzi siatkarskich mistrzów

Siatkówka

Andrea Anastasi został nowym trenerem Berlin Recycling Volleys. Włoski szkoleniowiec, który niegdyś pracował m.in z reprezentacją Polski, związał się z klubem rocznym kontraktem.

Portret mężczyzny, trenera siatkówki, ze złożonymi dłońmi.
fot. Cyfrasport
Andrea Anastasi

Anastasi to jeden z najważniejszych trenerów męskiej siatkówki w Polsce w XXI wieku. Jako selekcjoner reprezentacji Polski wygrał Ligę Światową oraz sięgnął po brązowy medal mistrzostw Europy i srebrny Pucharu Świata. Z kolei z Treflem Gdańsk cieszył się z dwukrotnego triumfu w Pucharze Polski, srebra i brązu PlusLigi oraz triumfu w Superpucharze Polski. Do tego należy dodać brązowy krążek PlusLigi z Projektem Warszawa.

 

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To właśnie praca w stolicy była ostatnim polskim rozdziałem dla 65-latka. W sezonie 2022/2023 prowadził Sir Safety Perugia, z którą sięgnął po Superpuchar Włoch oraz Klubowe Mistrzostwo Świata, natomiast w latach 2023-2025 dowodził Piacenzą. Po pracy we Włoszech nie był zatrudniony nigdzie.

 

Do teraz. Utytułowany selekcjoner został we wtorek ogłoszony w Berlin Recycling Volleys.

 

"Mistrz świata i Europy jako zawodnik. Mistrz świata klubów i Europy jako trener. Liczne sukcesy na poziomie klubowym i reprezentacyjnym. Witamy w Niemczech, Berlinie i Bundeslidze jednego z najbardziej renomowanych trenerów europejskiej siatkówki. Cieszymy się na przyszłość z Tobą, Andrea" - napisano w komunikacie klubu. 

 

Berlin Recycling Volleys to aktualni mistrzowie Niemiec.

KP, Polsat Sport
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ANDREA ANASTASIINNESIATKÓWKA
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