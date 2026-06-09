Andrea Anastasi ma nową pracę! Poprowadzi siatkarskich mistrzów
Andrea Anastasi został nowym trenerem Berlin Recycling Volleys. Włoski szkoleniowiec, który niegdyś pracował m.in z reprezentacją Polski, związał się z klubem rocznym kontraktem.
Anastasi to jeden z najważniejszych trenerów męskiej siatkówki w Polsce w XXI wieku. Jako selekcjoner reprezentacji Polski wygrał Ligę Światową oraz sięgnął po brązowy medal mistrzostw Europy i srebrny Pucharu Świata. Z kolei z Treflem Gdańsk cieszył się z dwukrotnego triumfu w Pucharze Polski, srebra i brązu PlusLigi oraz triumfu w Superpucharze Polski. Do tego należy dodać brązowy krążek PlusLigi z Projektem Warszawa.
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To właśnie praca w stolicy była ostatnim polskim rozdziałem dla 65-latka. W sezonie 2022/2023 prowadził Sir Safety Perugia, z którą sięgnął po Superpuchar Włoch oraz Klubowe Mistrzostwo Świata, natomiast w latach 2023-2025 dowodził Piacenzą. Po pracy we Włoszech nie był zatrudniony nigdzie.
Do teraz. Utytułowany selekcjoner został we wtorek ogłoszony w Berlin Recycling Volleys.
"Mistrz świata i Europy jako zawodnik. Mistrz świata klubów i Europy jako trener. Liczne sukcesy na poziomie klubowym i reprezentacyjnym. Witamy w Niemczech, Berlinie i Bundeslidze jednego z najbardziej renomowanych trenerów europejskiej siatkówki. Cieszymy się na przyszłość z Tobą, Andrea" - napisano w komunikacie klubu.
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