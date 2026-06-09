Biało-Czerwoni rozpoczynają walkę! Czas na Ligę Narodów

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia przygotowania do tegorocznego sezonu reprezentacyjnego rozpoczęli 4 maja. Przed przystąpieniem do Ligi Narodów, w której biało-czerwoni przed rokiem triumfowali, rozegrali trzy mecze towarzyskie w turnieju w Sosnowcu i Katowicach.

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W LN czekają ich trzy turnieje interkontynentalne, mają więc przed sobą co najmniej 12 spotkań. Jeśli znajdą się wśród ośmiu najlepszych drużyn po pierwszej fazie, awansują do turnieju finałowego, rozgrywanego drugi rok z rzędu w chińskim Ningbo. Wtedy czekają ich jeszcze maksymalnie trzy kolejne starcia. W sumie, jeśli dotrą do meczów o medale, rozegrają 15 spotkań.

Po zmaganiach w Lidze Narodów Polacy będą mieć kilka tygodni przerwy od międzynarodowych rozgrywek. Pod koniec sierpnia wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym rozegrają trzy spotkania z wyjątkowo mocnymi rywalami: Francją, Słowenią i USA.

Od 9 września Polacy rywalizować będą w mistrzostwach Europy. W fazie grupowej w stolicy Bułgarii Sofii czeka ich pięć meczów - kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i drużyną gospodarzy. Podopieczni trenera Grbicia są, obok Bułgarów - wicemistrzów świata, głównym faworytem tej grupy i nie powinni mieć problemu z awansem do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału. Maksymalnie biało-czerwoni mogą rozegrać w czempionacie Starego Kontynentu dziewięć meczów.

Rozgrywki kontynentalne mają w tym roku podwójną stawkę - oprócz tytułu, zwycięzca wywalczy również kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Jeśli polscy siatkarze zagrają o medale zarówno w Lidze Narodów, jak i w mistrzostwach Europy, rozegrają co najmniej 30 oficjalnych spotkań w sezonie 2026. Możliwe, że czeka ich jeszcze więcej występów, bowiem prawdopodobnie do kalendarza dodane zostaną jeszcze jakieś spotkania towarzyskie.

Kalendarz reprezentacji Polski siatkarzy w sezonie 2026:

Liga Narodów



10-14 czerwca turniej w Linyi (Chiny)

24-28 czerwca turniej w Gliwicach

15-19 lipca turniej w Chicago (USA)

29 lipca - 2 sierpnia turniej finałowy w Ningbo (Chiny)

28-30 sierpnia - Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie

9-26 września - mistrzostwa Europy w Bułgarii i we Włoszech

KP, PAP