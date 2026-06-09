Czołowy tenisista wycofał się z Wimbledonu!

Tegoroczna edycja Roland Garros była pechowa dla Valentina Vacherota. Monakijczyk nie wyszedł bowiem na mecz drugiej rundy przeciwko Chilijczykowi Alejandro Tabilo.

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20. tenisista świata doznał poważnej kontuzji. Mowa o urazie stopy, a konkretnie - złamaniu przeciążeniowym z istotnym obrzękiem.

Już teraz wiadomo, że Vacherot nie weźmie udziału w zbliżającym się najważniejszym i najbardziej prestiżowym turnieju wielkoszlemowym - Wimbledonie.

Początek zmagań w Londynie 29 czerwca.

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