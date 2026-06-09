Cztery reprezentacje awansowały na mundial! Polska na ostatnim miejscu w grupie

Wieczór rozpoczął się od starcia Szwedek z Włoszkami. Podział punktów w tym spotkaniu oraz pewna wygrana Dunek z Serbkami (4:1) sprawiły, że bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial zapewniły sobie podopieczne Jakoba Michelsena. Pierwsza połowa rywalizacji w Goteborgu ułożyła się po myśli przyjezdnych z Półwyspu Apenińskiego, które wypracowały dwubramkową przewagę. Reprezentantki "Trzech Koron" zdołały jednak odrobić straty i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem remisowym.

ZOBACZ TAKŻE: Najwyższy piłkarz w historii mundialu. Rekord pobity

Następnie na murawę w Liverpoolu wybiegły reprezentacje Anglii i Ukrainy. "Lwice" musiały wygrać, a jednocześnie liczyć na potknięcie mistrzyń świata - Hiszpanek, które mierzyły się z Islandią. Zawodniczki prowadzone przez Sonię Bermudez nie pozostawiły jednak złudzeń rywalkom. Triumfowały 6:1 i przypieczętowały swój wyjazd na turniej. Angielki zrobiły z kolei to, co do nich należało, pokonując Ukrainki 3:0 po trafieniach Jessiki Carter, Georgii Stanway oraz Bethany Mead.

Najwięcej emocji przyniosły zmagania w grupie z udziałem reprezentacji Polski. Podopieczne Niny Patalon grały z Holandią już tylko o honor, natomiast ekipa "Oranje" wciąż walczyła o awans, jednak musiała liczyć na remis w równoległym meczu Irlandii z Francją. "Trójkolorowe" pokrzyżowały jednak te plany - dzięki bramce Melvine Malard z pierwszej połowy dopisały do swojego konta trzy punkty dające im przepustkę na mistrzostwa świata. Biało-Czerwone uległy ostatecznie Holenderkom 1:3, a honorowego gola dla naszej kadry zdobyła z rzutu karnego Ewelina Kamczyk. Polki zakończyły zmagania na ostatnim miejscu w swojej grupie eliminacyjnej.

Szwecja - Włochy 2:2 (0:2)

Bramki: Laura Giuliani 70 (gol samobójczy), Fridolina Rolfo 73 - Elisabetta Oliviero 36, Martina Piemonte 45.

Anglia - Ukraina 3:0 (2:0)

Bramki: Jessica Carter 14, Georgia Stanway 37, Bethany Mead 67.

Francja - Irlandia 1:0 (1:0)

Bramka: Melvine Malard 40.

Holandia - Polska 3:1 (1:0)

Bramki: Wieke Kaptein 24, Romee Leuchter 61, Liz Rijsbergen 81 - Ewelina Kamczyk 83 (rz.k.).

ŁO, Polsat Sport