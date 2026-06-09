Gdzie obejrzeć mityng Diamentowej Ligi w Oslo?

Natalia Bukowiecka w środę pobiegnie na 400 m, a Michał Rozmys na 1 milę w mityngu Diamentowej Ligi w Oslo. Ponadto Patryk Sieradzki będzie nadawał tempo w biegu na 800 m, a Aleksandra Bereśniewicz na 3000 m.

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29 maja podczas Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy Bukowiecka czasem 50,12 wygrała bieg na 400 m.

Rekordzistka Polski stoi przed trudnym zadaniem, gdyż w środę zmierzy się z rywalkami, które w tym sezonie łamały barierę 50 sekund. W Oslo będzie rywalizować z halową mistrzynią świata Lurdes Glorią Manuel z Czech, Jamajką Nikishą Pryce, Holenderką Lieke Klaver, Brytyjką Amber Anning i Norweżką Henriette Jaeger.

4 czerwca Bukowiecka miała wystąpić w mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie, ale poczuła drobny ból i wycofała się z zawodów, które czasem 49,60 wygrała Jaeger.

Rozmys wystąpi w mocno obsadzonym biegu na 1 milę (1609 m) wraz z wieloma utytułowanymi zawodnikami, takimi jak Kenijczycy Timothy i Reynold Cheruiyot, Brytyjczyk Jake Wightman, Francuz Azeddine Habz czy Yared Nuguse z USA. Obecnym rekordzistą Polski w biegu na 1 milę jest Marcin Lewandowski (3.49,11). W przypadku mocnego tempa Rozmys może pokusić się o poprawę tego wyniku.

Sieradzki będzie zającem w biegu na 800 m z udziałem mistrza olimpijskiego Emmanuela Wanyonyi'ego z Kenii, mistrza Europy Gabriela Tuala z Francji i Marco Aropa z Kanady, który w 2023 roku był mistrzem świata. Ci trzej zawodnicy zbliżyli się do rekordu świata, łamiąc barierę 1.42.

Bereśniewicz ma nadawać tempo biegu na 3000 m, w którym wystąpi aż siedem Etiopek, w tym Freweyni Hailu - dwukrotna halowa mistrzyni świata (2024-25).

Faworytką biegu na 100 m będzie mistrzyni olimpijska Julien Alfred z Saint Lucia, która w tym roku uzyskała czas 10,93. Wyzwanie mogą jej rzucić Brytyjka Amy Hunt i Nowozelandka Zoe Hobbs.

Mityng w Oslo zakończy bieg na 400 m przez płotki. Gospodarze liczą na rekordzistę świata Karstena Warholma, któremu plany zamierzają pokrzyżować Brazylijczycy Alison dos Santos i Matheus Lima oraz Amerykanin Trevor Bassitt. Norweg w tym sezonie dwukrotnie przegrał z dos Santosem i będzie chciał się zrewanżować.

W stolicy Norwegii wystąpi łącznie siedmiu mistrzów olimpijskich i dwunastu mistrzów świata.

Diamentowa Liga w Oslo. Transmisja TV i stream online

Transmisja mityngu Diamentowej Ligi w Oslo w środę 10 czerwca w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

PAP