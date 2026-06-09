Dramat półfinalistki Roland Garros! Takie wieści po życiowym sukcesie

Ostatni czas był znakomity dla Marty Kostiuk. Ukrainka zanotowała jeden z największych sukcesów w karierze, docierając do półfinału wielkoszlemowego Roland Garros.

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Po zmaganiach w Paryżu Kostiuk miała szybko rozpocząć okres gry na nawierzchni trawiastej, biorąc udział w turnieju WTA 500 w Londynie w dniach 8-14 czerwca. Do tego jednak nie dojdzie. Ukrainka wycofała się bowiem z zawodów z powodu kontuzji prawego stawu skokowego.

Przeciwniczką Kostiuk w pierwszej rundzie zmagań w Londynie miała być występująca z "dziką kartą" Brytyjka Mika Stojsavljevic. Za Ukrainkę do drabinki weszła "szczęśliwa przegrana" Chorwatka Donna Vekić.

Polsat Sport