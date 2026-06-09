Dziewięć sekund wystarczyło. Zrobił to jako drugi Polak w historii

9845 dni czekały Nowy Jork i słynna hala Madison Square Garden na finałową potyczkę, bo tyle minęło od ostatniej batalii Knicks o tytuł w 1999 roku. Nic dziwnego, że trybuny pękały w szwach, a zainteresowanie meczem przekroczyło wszelkie granice, m.in. pełna była Strefa Kibica ulokowana w słynnym Central Parku. Wszystkie miejsca zajęte były również w... obiekcie Spurs w San Antonio, gdzie fani zebrali się, by na odległość wspierać swoich ulubieńców.

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Gospodarze przystąpili do gry po dwóch zwycięstwach w San Antonio. Zacząć serię finałową od wygranych w obu spotkaniach wyjazdowych wcześniej udało się tylko dwóm drużynom - Chicago Bulls w 1993 i Houston Rockets w 1995; obie sięgnęły później po tytuł.

Knicks mogli się pochwalić się serią 13 zwycięstw w play off, w którym byli niepokonani od 23 kwietnia.

Pierwsze siedem punktów zdobyli jednak przyjezdni, którzy w pierwszej kwarcie prowadzili nawet różnicą 12 punktów (33:21). Podobnie jak w dwóch wcześniejszych konfrontacjach gra falowała. Druga kwarta, a zwłaszcza jej końcowe fragmenty, należała do Nowojorczyków, którzy na przerwę schodzili wygrywając 64:57. W trzeciej ponownie lepsi byli goście, którzy decydującą odsłonę zaczęli przy rezultacie 92:91.

Gra trzymała w napięciu do ostatnich sekund, ale Knicks nie zdołali złamać rywali. Dwukrotnie zbliżyli się na cztery punkty (100:104 i 104:108), ale w tym drugim przypadku ich zapędy ostudził kluczową w spotkaniu „trójką” Stephon Castle. Jeszcze OG Anunoby trafił z rogu boiska na 111:113, ale ponownie Castle (23 pkt) dwoma rzutami wolnymi ustalił wynik.

W przekroju całego spotkania najlepszy na parkiecie był środkowy Spurs Victor Wembanyama. Francuz uzyskał 32 punkty, miał osiem zbiórek, sześć asyst i trzy bloki.

- Zdecydowały detale, ale kluczowa była nasza pewność siebie. Wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie tu wygrać. Teraz musimy zachować spokój, bo sytuacja poprawiła się tylko nieznacznie. Przed nami kolejne kroki - podkreślił Wembanyama.

- Jego rzutów nie da się zablokować, czasem nawet trudno go sfaulować. Nie można go też zmusić do zejścia z boiska. Jedyne, co można, to tak uprzykrzać mu życie, by w decydujących momentach spudłował kilka razy - powiedział o mierzącym 224 cm koszykarzu trener ekipy z Nowego Jorku Mike Brown.

W jego zespole tradycyjnie pierwsze skrzypce grał Jalen Brunson - 32 pkt, pięć asyst, a Anunoby dodał 28 „oczek”.

Knicks, którzy w dorobku mają dwa mistrzostwa (1970, 1973), na występ w wielkim finale NBA czekali od 1999 roku, gdy ulegli w decydującej batalii... Spurs (1-4).

Sochan, który karierę w NBA rozpoczął w 2022 roku w barwach Spurs i jeszcze w pierwszej części obecnego sezonu był zawodnikiem tej ekipy, jest drugim Polakiem w wielkim finale. W 2009 roku o mistrzowski pierścień w barwach Orlando Magic bez powodzenia walczył Marcin Gortat.

„Ostrogi” walczą o szósty tytuł. W finale są po raz pierwszy od 2014 roku, kiedy triumfowali w lidze po raz ostatni; wcześniej w latach 1999, 2003, 2005, 2007.

Pewne jest, że po raz ósmy z rzędu - po Toronto Raptors (2019), Los Angeles Lakers (2020), Milwaukee Bucks (2021), Golden State Warriors (2022), Denver Nuggets (2023), Boston Celtics (2024), Oklahoma City Thunder (2025) - NBA będzie miała innego mistrza niż w poprzednim sezonie.

PAP