Mecz z Holandią to ostatnie starcie Polek w ramach eliminacji przyszłorocznego mundialu. Do tej pory w pięciu poprzednich spotkaniach podopieczne Niny Patalon zdobyły jeden punkt. Wywalczyły go w pierwszej konfrontacji z Holenderkami w Gdańsku.

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Później były już tylko porażki. Polki przegrały kolejno 1:4 z Francją, 2:3 z Irlandią, 0:1 z Irlandią i 0:2 z Francją. Obecnie nie mają już szans na uniknięcie ostatniego, czwartego miejsca w grupie.



Nie oznacza to jednak, że na pewno nie zagrają na mundialu. System kwalifikacji jest zawiły, a w barażach wystąpią aż 32 drużyny. 18 czerwca odbędzie się losowanie - wtedy Polki poznają swoją ścieżkę barażową.

Relacja live i wynik na żywo meczu Holandia - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.