GKS Katowice zbroi się przed europejskimi pucharami

29-letni, dotychczasowy kapitan lubelskiej drużyny spełniał w niej bardzo ważną rolę od chwili, kiedy od lata 2023 roku bronił żółto-biało-niebieskich barw. Już w pierwszym sezonie miał znaczący udział w wywalczeniu przez Motor po 32 latach awansu do Ekstraklasy, m.in. zdobywając pięknego gola w wygranym 2:1 meczu barażowym z Arką w Gdyni.

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Łącznie w Motorze rozegrał 105 spotkań, w tym 68 w ekstraklasie, zdobywając 16 bramek i zaliczając 22 asysty (w Ekstraklasie odpowiednio 8 - 14).

Wolski był ulubieńcem lubelskich kibiców, nie dziwi więc ich rozgoryczenie decyzją pomocnika, który w swoich mediach społecznościowych zamieścił pożegnalny wpis sugerujący jednoznacznie, że ze strony klubu „nie było już takiej samej determinacji, by tę historię pisać dalej”.

Jest to niewątpliwie jeden z hitów transferowych w naszej najwyższej klasie rozgrywkowej. Bartosz Wolski związał się z GKS Katowice do czerwca 2029 roku, a już niedługo walczyć będzie z nowym zespołem o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Z Motorem pożegnało się już ośmiu piłkarzy, bo wcześniej decyzję o odejściu podjęli chorwacki bramkarz Ivan Brkić, podpisując trzyletni kontrakt z Legią Warszawa, oraz Michał Król przechodzący do Wisły Płock.

Kończących się umów nie przedłużono ponadto dotąd z: Filipem Wójcikiem, Mathieu Scaletem, Arkadiuszem Najemskim, Renatem Dadashovem oraz Kacprem Karaskiem trafiającym najprawdopodobniej do Radomiaka.

Oficjalnie klub jeszcze nie potwierdził pozyskania jakiegokolwiek nowego piłkarza.

Przygotowania do nowego sezonu Motor rozpoczyna 18 czerwca.

PAP