Głośny powrót do Polski. Medalista PlusLigi podpisał kontrakt

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Angel Trinidad de Haro wraca do PlusLigi. Doświadczony hiszpański rozgrywający podpisał kontrakt ze Ślepskiem Malow Suwałki.

Dwóch siatkarzy w akcji na boisku podczas meczu, jeden z nich odbija piłkę nad siatką.
fot. Cyfrasport
Ángel Trinidad de Haro wraca do PlusLigi

Trinidad de Haro rozpoczął karierę w rodzimej lidze, reprezentował w niej barwy CyL Palencia i Unicaja Almeria. W 2013 roku wyjechał za granicę i zbierał doświadczenie we Włoszech, Niemczech, Belgii i Francji.

 

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W sezonie 2020/2021 po raz pierwszy trafił do PlusLigi. Został siatkarzem Verva Warszawa Orlen Paliwa. W tym klubie spędził dwa lata, w trakcie których sięgnął po jeden brązowy medal.


Teraz, po kilku latach spędzonych w innych ligach, Hiszpan znów zagra w Polsce. 33-latek właśnie podpisał kontrakt ze Ślepskiem Malow Suwałki.


- Ángel to rozgrywający najwyższej próby, którego doświadczenie i klasa nie podlegają dyskusji. Ogromnie cieszy nas jego powrót do PlusLigi po wieloletniej przerwie. Przez ten czas nabrał cennego doświadczenia w wielu europejskich ligach i wraca do krajowej elity z zupełnie nową energią, którą - jestem o tym przekonany - zarazi całą drużynę - powiedział prezes klubu Wojciech Winnik, cytowany w komunikacie.

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ANGEL TRINIDAD DE HAROPLUSLIGASIATKÓWKA
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