Godzina spaceru dziennie spala 75 000 kalorii rocznie. Robi z ciałem coś nieoczekiwanego

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, spacer przez godzinę dziennie, siedem dni w tygodniu (i to w spokojnym tempie!) pozwala spalić około 75 000 kalorii rocznie. Wystarczy na godzinę odciąć się od mediów społecznościowych i po prostu się przejść, aby wydeptać swoją ścieżkę ku zdrowiu. To sporo? Czy wcale nie tak dużo?

Efekt kumulacji. Tak 200 kcal zmienia się w 10 kg czystego tłuszczu

Ludzki mózg ma poważny problem z docenianiem małych kroków, ale matematyka i biologia nie kłamią. Godzina spokojnego spaceru spala średnio 200-300 kcal. I choć w perspektywie pojedynczego dnia to może nie jest dużo, wszystko się zmienia, gdy zaczynamy maszerować regularnie, każdego dnia. Roczny bilans spalonych kalorii tylko podczas takich spacerów przekracza barierę 75 tys. kcal.



Co to oznacza w praktyce? W dietetyce przyjmuje się, że aby spalić kilogram czystej tkanki tłuszczowej, organizm musi wygenerować deficyt na poziomie 7700 kcal. Wystarczy podzielić 75 tys. spalonych kalorii w ciągu roku przez 7700, aby otrzymać wynik 9,7 - tyle można schudnąć w 365 dni, dodając do swojej rutyny wyłącznie spacery.

Od czego zależy osobisty sukces? Spacer spacerowi nierówny

Jednak u każdej osoby wynik może być nieco inny. Składa się na to:



• masa ciała - rachunek jest prosty. Im większa masa ciała, tym więcej spalonych kalorii podczas wysiłku, to czysta fizyka. Organizm musi po prostu zużyć w takiej sytuacji więcej energii przenosząc się z punktu A do punktu B. Potwierdzają to badania opublikowane na stronie Harvard Health Publishing

• tempo marszu - według badań Romijn i in. opublikowanych w "American Journal of Physiology", a także Achten i Jeukendrup w "Nutrition" spalanie tłuszczu osiąga maksimum przy umiarkowanej intensywności wysiłku (odpowiadającej mniej więcej żwawemu marszowi)

• ukształtowanie terenu - chodzenie po nierównym terenie jest bardziej energochłonne niż chodzenie po gładkim podłożu.



- Badania wykazały, że energiczny spacer trwający co najmniej 150 minut tygodniowo może pomóc myśleć lepiej, czuć się lepiej i spać lepiej, zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych chorób, takich jak choroby serca, udar, cukrzyca i niektóre rodzaje nowotworów, oraz poprawić ciśnienie krwi, poziom cukru i cholesterolu we krwi – informuje dodatkowo na swojej stronie American Heart Association.

Spacerować trzeba z głową

Aby uniknąć nieprzyjemnych kontuzji związanych z przeciążeniem kolan czy kręgosłupa lędźwiowego oraz innych problemów zdrowotnych, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa:



• ważne są wygodne buty ze stabilną podeszwą, które nie uciskają palców

• w upalne dni lepiej spacerować rano lub wieczorem

• warto zabierać ze sobą wodę lub izotonik, aby się nawodnić

• ramiona powinny być luźne, kroki naturalne

• lepiej zacząć od płaskiego terenu, dopiero z czasem zwiększając poziom trudności.



Osoby, które prowadzą z reguły siedzący tryb życia, powinny wprowadzać ruch do swojej codzienności stopniowo. Należy w takiej sytuacji zacząć od 15 minut ciągłego marszu i z czasem, przyglądając się reakcjom własnego organizmu, wydłużać czas chodzenia.

Polsat Sport