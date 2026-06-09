Grbić zabrał głos tuż przed początkiem Ligi Narodów. Oto jego priorytety

Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarzy w Lidze Narodów toczył się będzie w dniach 10-14 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski walkę o obronę tytułu rozpocznie w chińskim Linyi. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają kolejno z: Kubą, Słowenią, Japonią i Chinami.

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- Jest okazja dać szansę wielu zawodnikom, którzy są z nami po raz pierwszy. Jednocześnie musimy osiągać tutaj dobre wyniki, aby przybliżyć się do awansu do turnieju finałowego - podkreślił Grbić.



W drużynie Biało-Czerwonych znalazło się tylko trzech zawodników, którzy grali w ubiegłorocznych mistrzostwach świata - rozgrywający Jan Firlej, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Granieczny.

- Mamy dobry zespół. To miks zawodników doświadczonych z młodymi - wyjaśnił selekcjoner.



Mecz Kuba - Polska rozpocznie się w środę o godzinie 07:00.



- Nie mogę się już doczekać! Miałem bardzo długą przerwę od prowadzenia drużyny - przyznał Serb.

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Transmisja meczu Polska - Kuba w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go w środę 10 czerwca od godziny 6:45, zaś w Polsacie - od 7:00. Przedmeczowe studio rozpocznie się już o 6:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.