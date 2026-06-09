Grupy MŚ 2026. Kto gra na mundialu?

Ceremonia losowania grup MŚ 2026 odbyła się w grudniu zeszłego roku w Waszyngtonie. Mundial zorganizują bowiem wspólnie Stany Zjednoczone z Kanadą i Meksykiem. Turniej zaplanowano w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

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Na MŚ 2026 występuje 48 drużyn. Drużyny zostały podzielone na 12 czterozespołowych grup. Jak wygląda podział na grupy? Kto z kim zagra? Sprawdź skład grup MŚ 2026 poniżej.

Grupy MŚ 2026. Kto zagra na mundialu?

Grupy mistrzostw świata 2026. Kto zagra na MŚ? Zobacz galerię

BS, Polsat Sport