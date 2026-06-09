Grupy MŚ 2026. Kto gra na mundialu?

Piłka nożna

Jak wyglądają grupy mistrzostw świata 2026? Kto zagra na mundialu? Zobacz grupy MŚ 2026 organizowanych wspólnie przez Stany Zjednoczone z Kanadą i Meksykiem. 

Ceremonia losowania grup MŚ 2026 odbyła się w grudniu zeszłego roku w Waszyngtonie. Mundial zorganizują bowiem wspólnie Stany Zjednoczone z Kanadą i Meksykiem. Turniej zaplanowano w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

 

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Na MŚ 2026 występuje 48 drużyn. Drużyny zostały podzielone na 12 czterozespołowych grup. Jak wygląda podział na grupy? Kto z kim zagra? Sprawdź skład grup MŚ 2026 poniżej.

Grupy MŚ 2026. Kto zagra na mundialu?

BS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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