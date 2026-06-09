Hiszpania górą w ostatnim teście przed MŚ

Choć bez Lamine’a Yamala i Nico Williamsa, którzy nie są w pełni sił, ekipa „La Roja” zaprezentowała dużo lepiej niż w poprzednim sparingu. Mecz na wysokości 2100 m n.p.m. rozpoczął się od celnego uderzenia Mikela Oyarzabala, który już w drugiej minucie strzelił swojego 29. gola dla Hiszpanii. W 32. minucie na 2:0 podwyższył Pedri.

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W przerwie selekcjoner Luis de la Fuente dokonał kilku zmian i w drugiej połowie gra się nieco wyrównała, a oba zespoły zdobyły po jednej bramce.

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Hiszpania tym samym do 29 przedłużyła serię meczów bez porażki w regulaminowym czasie; nie licząc przegranej w serii rzutów karnych z Portugalią w zeszłorocznym finale Ligi Narodów.

Od końca maja do czwartkowego meczu otwarcia MŚ (Meksyk - RPA) zostanie rozegranych łącznie ponad 60 spotkań towarzyskich z udziałem uczestników mundialu, wiele z nich na terenie USA. Jako ostatnia, zaledwie 15 godzin przed początkiem MŚ, zaprezentuje się Austria, która zmierzy się w Pasadenie z Gwatemalą.

PAP