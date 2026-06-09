Jose Mourinho trenerem Realu Madryt?! W środę pierwszy trening

Lizbońska telewizja CMTV oraz hiszpańskie gazety "AS" i "Marca" ustaliły, że Mourinho dotrze do Madrytu we wtorek wieczorem. Wcześniej władze Realu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera "Królewskich" Alvaro Arbeoli.

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Jose Mourinho ma w środę rano poprowadzić pierwszy trening w ośrodku szkoleniowym Realu Madryt w Valdebebas.

Według ustaleń portugalskich mediów, wśród nowych członków sztabu szkoleniowego Jose Mourinho może być były obrońca Realu Madryt i reprezentacji Portugalii Pepe.

Lizbońska telewizja Sport TV przypomina, że rozpoczęcie pracy przez Mourinho było ogłoszone już kilka tygodni temu, ale zostało uzależnione od wygrania w niedzielę wyborów na prezesa przez Florentino Pereza.

Madrycki klub, jak podała lizbońska telewizja SIC, zgodził się pokryć wartość 15 mln euro odstępnego za przejście Mourinho do zespołu "Królewskich". Portugalczyk miał pracować z Benfiką do czerwca 2027 r., ale nie odniósł żadnych sukcesów z "Orłami".

Portugalscy komentatorzy przypominają, że Mourinho, który został trenerem Benfiki we wrześniu 2025 r., nie zdobył z nią w tym sezonie żadnego trofeum. Zamieszanie medialne wokół jego osoby związane z przejściem do Realu Madryt określili mianem "telenoweli" lub "przeciągającego się teatru".

Część komentatorów twierdzi, że pokładane w Mourinho nadzieje na przywrócenie świetności "Królewskich", mogą być na wyrost. Przypominają, że także kończący się sezon nie należał do najlepszych w wykonaniu Realu Madryt. Stołeczny zespół uplasował się na drugim miejscu za FC Barceloną w rozgrywkach ligowych w Hiszpanii.

Ironicznie twierdzą, że Mourinho i Real w sezonie 2025-26 "byli do siebie podobni" w bezskutecznej walce o jakiekolwiek trofeum.

Mourinho był już w przeszłości trenerem „Królewskich”. Portugalczyk prowadził Real Madryt w latach 2010-2013. Ze stołecznym klubem sięgnął po Puchar Króla w 2011 r., mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2011-12, a także po Superpuchar w 2012 r.

PAP