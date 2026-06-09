Kolejny Polak w UFC? Zapowiedział, że powalczy o kontrakt
Damian Rzepecki (10-0-0) może być kolejnym reprezentantem Polski, który w tym roku wystąpi w programie Dana White's Contender Series. Choć oficjalnego potwierdzenia jeszcze brakuje, aktywność 24-latka w mediach społecznościowych sugeruje, że jego szansa na angaż w UFC jest realna.
Podstawą spekulacji na temat sportowej przyszłości zawodnika stała się jego niedawna interakcja z kibicami w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników Instagrama zapytał Rzepeckiego wprost o potencjalny udział w formacie DWCS. Polak odpowiedział na to zapytanie krótkim, ale bardzo wymownym "tak".
Atmosferę podgrzewa dodatkowo fakt, że przebywa on obecnie w Miami na Florydzie, gdzie w ostatnich tygodniach wspierał w przygotowaniach mistrza wagi piórkowej, Ilię Topurię. Hiszpan wystąpi na nadchodzącej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu. Transmisja w nocy z niedzieli na poniedziałek (14/15 czerwca) w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 2:00.
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Rzepecki legitymuje się nieskazitelnym bilansem 10 zwycięstw bez żadnej porażki. Po raz ostatni wszedł do klatki w kwietniu 2026 roku. Wówczas podczas gali WOW 29 w Walencji pokonał Corneliu Rotaru Lascara (13-8-0) po jednogłośnej decyzji sędziów. Było to pierwsze zawodowe starcie Polaka, które potrwało pełny dystans. Wszystkie wcześniejsze pojedynki kończył on przed czasem.
W przypadku zdobycia kontraktu Rzepecki zostałby 13. Polakiem w UFC. Przypomnijmy, że oprócz niego swój udział w DWCS zapowiedział niedawno Damian Piwowarczyk (11-4-0), były zawodnik KSW.
Oto pełna lista reprezentantów Polski obecnie występujących w UFC:
Waga ciężka:
Marcin Tybura (27-11-0)
Waga półciężka:
Jan Błachowicz (29-11-2)
Iwo Baraniewski (9-0-0)
Waga średnia:
Michał Oleksiejczuk (22-9-0, 1 NC)
Robert Bryczek (18-7-0)
Cezary Oleksiejczuk (17-3-0)
Waga lekka:
Mateusz Gamrot (26-4-0, 1 NC)
Mateusz Rębecki (20-5-0)
Waga piórkowa:
Robert Ruchała (11-3-0)
Waga kogucia:
Jakub Wikłacz (18-3-2)
Waga kogucia kobiet:
Klaudia Syguła (8-2-0)
Waga słomkowa kobiet:
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Karolina Kowalkiewicz (16-10-0)