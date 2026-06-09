Kolejny Polak w UFC? Zapowiedział, że powalczy o kontrakt

Podstawą spekulacji na temat sportowej przyszłości zawodnika stała się jego niedawna interakcja z kibicami w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników Instagrama zapytał Rzepeckiego wprost o potencjalny udział w formacie DWCS. Polak odpowiedział na to zapytanie krótkim, ale bardzo wymownym "tak".

Atmosferę podgrzewa dodatkowo fakt, że przebywa on obecnie w Miami na Florydzie, gdzie w ostatnich tygodniach wspierał w przygotowaniach mistrza wagi piórkowej, Ilię Topurię. Hiszpan wystąpi na nadchodzącej gali UFC Freedom 250 w Białym Domu. Transmisja w nocy z niedzieli na poniedziałek (14/15 czerwca) w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 2:00.

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Rzepecki legitymuje się nieskazitelnym bilansem 10 zwycięstw bez żadnej porażki. Po raz ostatni wszedł do klatki w kwietniu 2026 roku. Wówczas podczas gali WOW 29 w Walencji pokonał Corneliu Rotaru Lascara (13-8-0) po jednogłośnej decyzji sędziów. Było to pierwsze zawodowe starcie Polaka, które potrwało pełny dystans. Wszystkie wcześniejsze pojedynki kończył on przed czasem.

W przypadku zdobycia kontraktu Rzepecki zostałby 13. Polakiem w UFC. Przypomnijmy, że oprócz niego swój udział w DWCS zapowiedział niedawno Damian Piwowarczyk (11-4-0), były zawodnik KSW.

Oto pełna lista reprezentantów Polski obecnie występujących w UFC:

Waga ciężka:



Marcin Tybura (27-11-0)

Waga półciężka:



Jan Błachowicz (29-11-2)

Iwo Baraniewski (9-0-0)

Waga średnia:



Michał Oleksiejczuk (22-9-0, 1 NC)

Robert Bryczek (18-7-0)

Cezary Oleksiejczuk (17-3-0)



Waga lekka:



Mateusz Gamrot (26-4-0, 1 NC)

Mateusz Rębecki (20-5-0)

Waga piórkowa:



Robert Ruchała (11-3-0)

Waga kogucia:



Jakub Wikłacz (18-3-2)

Waga kogucia kobiet:



Klaudia Syguła (8-2-0)

Waga słomkowa kobiet:



Karolina Kowalkiewicz (16-10-0)