Kyrgios znów na korcie! Pierwszy występ od pół roku
Nick Kyrgios zaliczył udany powrót po półrocznej przerwie. Australijczyk w dwóch setach pokonał Francuza Corentina Mouteta w pierwszej rundzie turnieju ATP w Stuttgarcie.
Po kolejnych problemach zdrowotnych Nick Kyrgios wrócił do gry. Poprzednio Australijczyk brał udział w styczniowym turnieju w Brisbane. Teraz przystąpił do zmagań rangi ATP 500 w Stuttgarcie, gdzie otrzymał "dziką kartę".
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W pierwszej rundzie przeciwnikiem Kyrgiosa był rozstawiony z "8" Francuz Corentin Moutet. Kyrgios nie miał większych problemów, nie oddał serwisu, a sam po razie w każdym z dwóch setów przełamał rywala. Australijczyk triumfował 6:3, 6:4.
Kyrgios w drugiej rundzie imprezy w Stuttgarcie zmierzy się z Japończykiem Sho Shimabukuro.
Nick Kyrgios - Corentin Moutet 6:3, 6:4Przejdź na Polsatsport.pl