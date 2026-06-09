Kyrgios znów na korcie! Pierwszy występ od pół roku

Po kolejnych problemach zdrowotnych Nick Kyrgios wrócił do gry. Poprzednio Australijczyk brał udział w styczniowym turnieju w Brisbane. Teraz przystąpił do zmagań rangi ATP 500 w Stuttgarcie, gdzie otrzymał "dziką kartę".

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W pierwszej rundzie przeciwnikiem Kyrgiosa był rozstawiony z "8" Francuz Corentin Moutet. Kyrgios nie miał większych problemów, nie oddał serwisu, a sam po razie w każdym z dwóch setów przełamał rywala. Australijczyk triumfował 6:3, 6:4.

Kyrgios w drugiej rundzie imprezy w Stuttgarcie zmierzy się z Japończykiem Sho Shimabukuro.

Nick Kyrgios - Corentin Moutet 6:3, 6:4

Polsat Sport