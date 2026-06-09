Leon opowiedział o niezwykłej historii. „Nie wiem, na ile to jest wiara czy jakieś czary mary”

Wilfredo Leon przyznał, że podczas rehabilitacji po skręceniu kostki jego pies regularnie podchodził do niego i lizał miejsce urazu. Sam siatkarz z dystansem podchodzi do tego, co wydarzyło się później, jednak nie ukrywa, że poprawa była odczuwalna.

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„Raz jak byłem kontuzjowany - skręciłem kostkę - nie wiem na ile to jest wiara czy jakieś czary mary. Pies podchodził do mnie i lizał mi miejsce, które mnie bolało" - opowiada reprezentant Polski.

Jak wspominał, już następnego dnia zauważył zmianę. Nie chodziło o całkowite ustąpienie dolegliwości, ale o wyraźne zmniejszenie bólu. Co więcej, zaskoczeni byli również specjaliści, którzy zajmowali się jego urazem.



„A ja kolejnego dnia - nie to, że w ogóle mnie przestała boleć kostka - ale ten ból był mniej odczuwalny. Pojechałem na trening i fizjoterapeuci powiedzieli mi - Łał! To już nie wygląda jakby było skręcone" - wyznaje Leon.

Siatkarz nie próbował przedstawiać tej historii jako dowodu na niezwykłe właściwości zwierząt. Zaznaczył jedynie, że było to doświadczenie, które mocno zapadło mu w pamięć. Jednocześnie zwrócił uwagę na rolę, jaką zwierzęta odgrywają w codziennym życiu człowieka.



Leon od lat jest miłośnikiem czworonogów. W rozmowie podkreślił, że obecność zwierząt w domu potrafi pozytywnie wpływać na samopoczucie, pomaga radzić sobie ze stresem i dostarcza energii w trudniejszych chwilach. Dlatego wykorzystał okazję, by zachęcić do adopcji zwierząt w ramach akcji "Adoptuj Mistrza".



„Jako osoba, która ma psa i koty zachęcam was do adoptowania mistrza. One naprawdę są bardzo miłe, generują energię, którą potrzebujesz. I jak masz gorszy dzień, potrafią dać ci radość i energię, której potrzebujesz" - zaznacza przyjmujący reprezentacji Polski.

Słowa jednego z liderów reprezentacji Polski wpisują się w coraz częściej podkreślane korzyści płynące z kontaktu ze zwierzętami. Dla wielu osób pies czy kot jest nie tylko domowym pupilem, ale także towarzyszem, który pomaga poprawić nastrój, zmniejszyć poczucie samotności i wnieść do codzienności więcej pozytywnych emocji.



Historia opowiedziana przez Leona pokazuje, że nawet zawodowi sportowcy, na co dzień korzystający z pomocy lekarzy i fizjoterapeutów, potrafią dostrzegać wyjątkową więź łączącą ludzi ze zwierzętami. A czasem właśnie takie pozornie zwyczajne sytuacje zostają w pamięci na długie lata.





#AdoptujMistrza