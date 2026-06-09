Liga Narodów siatkarzy: Polska - Kuba. Relacja live i wynik na żywo

W VNL 2026 zagra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

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Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia, podobnie jak w ubiegłym roku, gospodarzem będzie miasto Ningbo w Chinach.

Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkania w VNL 2026 rozegra na turnieju w Linyi w Chinach. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia będą Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca).

- Przyjeżdżam na każde zgrupowanie z takim samym nastawieniem, żeby jak najlepiej pomóc reprezentacji w jakiejkolwiek roli. Jeżeli to będzie rola w dłuższym wymiarze czasu, to również. Jeżeli to będzie zadaniowo lub w jakimkolwiek innym okresie, to również. Nic się nie zmienia w moim nastawieniu. Jaką rolę trener będzie dla mnie widział, taką będę pełnił - powiedział Jan Firlej w rozmowie z Polsatem Sport.

- Tak się trafiło, że w tej grupie, która tutaj jest w Chinach, to jestem rzeczywiście tym najstarszym zawodnikiem, najbardziej doświadczonym, także tak wyszło, ale czuć bardzo dużą energię od tych młodych i mogę na pewno to od nich zaczerpnąć. Jeśli chodzi o Chiny, warunki są dobre, przylecieliśmy, oczywiście jak zawsze walczymy ze zmianą czasową, ale mamy wystarczająco czasu, aby do tego pierwszego meczu się odpowiednio przygotować - dodał Aleksander Śliwka w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Kuba w środę od godziny 7.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport