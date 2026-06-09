Maja Chwalińska rozbiła system! "Tego brakowało w światowym tenisie"

Michał Białoński, Polsat Sport: Maja Chwalińska stała się przebojem Rolanda Garrosa, mówi o niej z zachwytem nie tylko cała Polska, ale też cały tenisowy świat. Gratulacje należą się również panu. Pod pańskim i Dawida Celta okiem Maja regularnie reprezentuje Polskę. Czy liczył pan na taki sukces jak finał French Open?



Maciej Domka, trener asystent reprezentacji Polski na Billie Jean King Cup: Oczywiście, Maja miała wielki talent od samego początku. Pokazywała go już w najmłodszych kategoriach, gdy grały razem z Igą Świątek i zdobywały wiele trofeów. Zwróciłbym jednak uwagę bardziej na pracę, którą wykonywała później, gdy była zdeterminowana, żeby codziennie doskonalić siebie i swój tenis. To zadecydowało o takim sukcesie. Takiego sukcesu nie da się przewidzieć. To jest czasem, jak ja się śmieję, zapisane w gwiazdach, ale jeżeli ktoś nie wykona ciężkiej pracy, nie wiąże się determinacją, to nie ma szans na odniesienie tego sukcesu.

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Świat dziwił się, że Mai nie stać było na opłacenie hotelu do ostatnich dni Rolanda Garrosa, wszak nagrody za turniej są wypłacane dopiero po jego zakończeniu. Sytuację uratował dopiero sponsor, a wcześniej oni nie garnęli się do Chwalińskiej. Czy zawodniczce, która od 2019 r. reprezentuje Polskę nie powinno w takich sytuacjach pomagać państwo?

Potrzeby każdego zawodnika na każdym etapie są różne. Wiemy, że na początku tej drogi nikt nie daje gwarancji odniesienia sukcesu. Te środku muszą być rozdysponowane w miarę wszechstronnie, być dedykowane do kilku zawodników i zawodniczek a nie jednej. Zresztą Maja dostawała takie wsparcie.



Zresztą na tym etapie, gdy gra się już w Wielkim Szlemie, z którym wiadomo, jaka łączy się pula nagród, a oprócz niej jest także dieta “per diem” (w wypadku Rolanda Garrosa stawka na wyżywienie i zakwaterowanie wynosi 340-350 dolarów dziennie, a w kwalifikacjach 200 dolarów - przyp. red.), nie ma już raczej kwestii finansowej, czy starczy na hotel. Z całym szacunkiem, taka dyskusja znika nawet w eliminacjach, a już na pewno po wejściu do turnieju głównego.

Natomiast warto rozmawiać o tym, jak wspierać młodych zawodników, jak dawać im szansę do lepszego, być może tańszego trenowania na wcześniejszych etapach, gdzie koszty są spore, bo trzeba pokryć opłaty za treningi, piłki, trenerów. To są niemałe wydatki na początku drogi, a oczywiście, wyjazdy na turnieje rangi ITF, których Maja ma również niemało za sobą, to są kolejne znaczące wydatki, ale już nie na tym poziomie, na którym Maja jest teraz.

Smutnym zjawiskiem jest to, że korty na os. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej Gołonogu, na których pierwsze kroki stawiała Maja, pod okiem trenera Pawła Kałuży, popadają w ruinę. Zamiast tętnić tenisowym życiem, zdobi je tylko mural poświęcony Chwalińskiej. A przecież marzymy o takiej dostępności do kortów, jakie oferują wcale nie bogatsi od nas Czesi, którzy do głównej drabinki Wimbledonu wprowadzili 10 tenisistek. Więcej zawodniczek na londyńskiej trawie mają tylko Stany Zjednoczone.



Na pewno ważne jest to, aby grupa, która zaczyna przygodę z tenisem była jak najliczniejsza. Przecież wiadomo, że sukces osiąga tylko promil i to się nie zmieni w żadnym kraju, bez względu na to, jakie środki w tenis zostałyby zaangażowane. Bez wątpienia upowszechnienie tego sportu, czyli niższy próg finansowy wejścia, w dłuższej perspektywie pomoże lepiej dystrybuować środki do najzdolniejszych i najbardziej zdeterminowanych.

W rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport Maja wspominała Wimbledon z 2022 r., gdy przebiła się do drugiej rundy. Czuła się wtedy jak w Disneylandzie. Czy teraz jej tenis może być jeszcze bardziej skuteczny na londyńskiej trawie?

Ja myślę, że jej tenis powinien być jak najbardziej skuteczny pod tę nawierzchnię. Wiadomo, że wiele zależeć będzie od dyspozycji zarówno rywalki, jak i samej Mai. Ale zdecydowanie taka gra: dużo rotacji, skróty, piłki podcięte, co Maja pokazała w Paryżu, na Wimbledonie mogą również popsuć grę najlepszym zawodniczkom. W jej przypadku właśnie o to chodzi. Ona nie zdominuje przeciwniczki siłą czy powtarzalnością, tylko potrafi wybić przeciwniczkę z uderzenia. Przyjemnie się na to patrzy, bo to jest różnorodność, której brakowało przez ostatnie lata w światowym tenisie. W wydaniu kobiet stał się on dosyć monotonny, trwało przeciąganie liny, kto uderzy mocniej. A tutaj pojawiła się Maja, która rozbiła system na ten moment.



Wrócił romantyzm tenisa, bo okazało się, że zawodniczka mierząca 164 cm nie jest skazany na pożarcie w konfrontacji z wyższymi, silniejszymi fizycznie tenisistkami.

Były też inne filigranowe zawodniczki, jak Dominika Cibulkova, Diana Sznajder też jest niewiele wyższa od Mai.

Maciej Domka o szansach Igi Świątek na obronę tytułu na Wimbledonie

Gdyby Chwalińska dostała dziką kartę na Wimbledon, to mielibyśmy w głównej drabince cztery tenisistki, więc bylibyśmy piątą potęgą turnieju pod tym względem. Jak pan ocenia szanse Igi Świątek na obronę tytułu sprzed roku? Czy ewolucja jej tenisa pod okiem Francisco Roiga podoba się panu?

Uważam, że dla Igi to była dobra zmiana. Trener Roig ma pomysł na Igę i myślę, że samej Idze też się to podoba. Jak się patrzy na nią i porównuje do ostatniego półrocza, to sądzę, że jest spokojniejsza na korcie, a to znaczy, że lepiej się czuje ze swoim tenisem. Wiemy, że Iga ma potencjał. Ktoś kto wygrywa sześć szlemów, zawsze jest w gronie pretendentów do zdobycia następnego trofeum. Szczególnie, że Świątek wygrała ubiegłoroczny Wimbledon. Dlatego nie ulega wątpliwości, że należy do grona faworytek.

Magda Linette na Wimbledonie trzykrotnie dochodziła do trzeciej rundy: w 2019, 2021 i 2023 r. Czy teraz stać ją na poprawienie tego osiągnięcia? Od grudnia 2024 r. jej drugą trenerką i mentorką jest wielka specjalistka od trawy Agnieszka Radwańska. Linette pokazuje, że nigdy nie jest za późno na dobry tenis podczas kariery.



To prawda. Myślę, że przy Agnieszce Magda dostała dojrzałości tenisowej, taktycznej dyscypliny. Już kilka wyników w tym roku pokazało, że jest w stanie rywalizować z najlepszymi dziewczynami i wygrywać. Oczywiście, trawa nie jest jej ulubioną nawierzchnią, ale nie zamyka jej to drogi do zrobienia ciekawego wyniku.

Magda Fręch na Wimbledonie jest rozstawiona z numerem 49. W 2022 r. dotarła tam do trzeciej rundy zarówno w singlu, jak i w deblu. Jaką prognozę postawi pan dla niej w tym roku?

Ciężko powiedzieć. Magda gra dosyć stabilnie, na swoim poziomie. Jeżeli będzie zdrowa, dobrze przygotowana, to może przejść kilka rund na tegorocznym Wimbledonie.