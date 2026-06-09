Marcin Animucki: Ta konferencja pokazuje, jak ważną gałęzią polskiej gospodarki jest sport

We wtorek (9 czerwca) w Sopocie odbyła się VI edycja konferencji Sport for Brands - corocznego spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska, które od lat wyznacza tempo dyskusji o roli sportu w strategiach komunikacyjnych i biznesowych polskich marek.

- Ta wspaniała konferencja, którą otworzyła bardzo dobra prezentacja Michała Gradzika, po raz kolejny pokazuje, jak ważną gałęzią polskiej gospodarki jest sport. Same prawa marketingowe to dla organizacji sportowych prawie 1,5 miliarda złotych przychodu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ten rynek urósł o 75 procent, więc dynamika jest bardzo wyraźna - powiedział w rozmowie z Pauliną Czarnotą-Bojarską z Polsatu Sport Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA oraz wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego.

Tegoroczna edycja Sport for Brands skupiła się na praktyce. Na jednej scenie pojawili się przedstawiciele największych marek, kluby, federacje i agencje - praktycy, którzy na co dzień tworzą i oceniają projekty sponsoringowe w Polsce. Agenda została zbudowana tak, aby każda godzina przynosiła konkretną wartość, zarówno dla doświadczonych graczy rynku, jak i tych, którzy dopiero wchodzą w świat sponsoringu sportowego.

- Sezon 2025/26 rozpoczynaliśmy z 15. miejsca w rankingu, dlatego zacięta walka o europejskie puchary trwała do samego końca. Aż pięć drużyn awansowało w tym sezonie do tych rozgrywek, a całą kampanię zakończyliśmy na 12. miejscu. To oznacza, że w następnym sezonie będziemy mieli dwa zespoły z pewnym awansem do pucharów, bez konieczności gry w kwalifikacjach. To ogromnie cieszy i zwiastuje nam niezwykle emocjonujący, przyszły sezon PKO BP Ekstraklasy - ocenił prezes Ekstraklasa SA.

Animucki zwrócił też uwagę na to, jak zmieniły się nawyki polskich kibiców.

- Obserwujemy wyraźny, dwukrotny skok zainteresowania - w weekendy podczas meczów PKO BP Ekstraklasy oraz w środku tygodnia, przy okazji europejskich pucharów. W tym sezonie mieliśmy te nasze ulubione czwartki, kiedy rywalizowały polskie zespoły. Teraz z niecierpliwością czekamy na to, jak zaprezentują się w kwalifikacjach. Mamy pięć zespołów i mam nadzieję, że co najmniej trzy z nich zameldują się w fazie ligowej, choć oczywiście trzymam kciuki, żebyśmy weszli tam w komplecie. W przyszłym sezonie będziemy musieli pracować jeszcze mocniej, by zdobywać kolejne, cenne punkty do rankingu UEFA - podsumował.

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