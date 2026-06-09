Marian Kmita: Media zawsze miały swoją rolę i ta rola się nie zmienia

Tegoroczna edycja Sport for Brands skupiała się przede wszystkim na praktyce. Na jednej scenie pojawili się przedstawiciele największych klubów i organizacji sportowych, sponsorów oraz mediów, również tych tradycyjnych, które nawet w dobie Internetu wciąż mają bardzo silną pozycję.

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- Media zawsze miały swoją rolę i ta rola się nie zmienia. Myślę, że w tej chwili jest nawet większa. To jest kongres gospodarczy, mówimy tutaj o biznesie, a nie ma sportu bez pieniędzy, a nie ma pieniędzy w sporcie bez mediów - podkreślił w rozmowie z Pauliną Czarnotą-Bojarską z Polsatu Sport Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat i Wiceprezes PKOl.

O sile telewizji świadczyć może fakt, że wiele krajowych federacji zwraca się z prośbą o pomoc właśnie do tradycyjnych mediów, widząc w nich szansę na budowanie rozpoznawalności, dotarcie do większego grona odbiorców, a co za tym idzie - większe możliwości pozyskiwania sponsorów. Warto zaznaczyć, że Polsat Sport od dłuższego czasu jest wsparciem dla wielu mniejszych Związków, które mają ogromne problemy z przebiciem się do szerszej publiczności.

- Robimy swoje. Podpisaliśmy już parę umów z tymi "maluczkimi", ale mówiłem też na scenie o tym, że spektrum polskiego sportu jest bardzo szerokie: z jednej strony mamy gigantów, takich jak kluby piłkarskie, których budżet sięga kilkudziesięciu milionów euro, a z drugiej - małe związki, które mają 2, 3, 4 miliony i dla nich 200 tysięcy złotych oznacza być albo nie być. O wszystkich trzeba pamiętać i proporcjonalnie ich dostrzegać, a takie forum to też okazja, by wymienić się doświadczeniami, podpowiedzieć czy dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Ja też nie miałem pojęcia, że dopływy pieniędzy ze sponsoringu są w takiej dynamice, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale i cieszy mnie, że siatkówka, której poświęciliśmy tyle czasu, atencji i pieniędzy właścicieli, zajmuje bardzo silną drugą pozycję i wyprzedza resztę peletonu - zaznaczył Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Pocieszające jest to, że choć z roku na rok wzrasta zainteresowanie firm inwestycjami w sport, wciąż są jeszcze rezerwy do dalszego rozwoju.

- Rezerwą jest przede wszystkim sektor prywatny. Podczas konferencji było też sporo pytań o kwestie ustawodawcze, czyli jak państwo polskie zamierza zachęcić prywatnych przedsiębiorców do tego, by chcieli wydawać pieniądze na polski sport - zaznaczył Marian Kmita.

Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego słusznie zwrócił uwagę na to, by w trosce o sport profesjonalny nie zapominać o dole tej piramidy, czyli aktywizowaniu najmłodszych.

- Kultura fizyczna to jest klucz. Nie będzie nigdy złotych medali olimpijskich, jeżeli nie pochylimy się nad naszymi najmłodszymi i nie zastanowimy się nad tym, dlaczego 94 procent dzieci w klasach 1-3 nie potrafi zrobić przewrotu w przód, a tak niestety jest. Musimy zacząć budować sport od dołu i na konferencji było sporo informacji na ten temat. Mam nadzieję, że będzie to inspiracja i dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, i dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i dla związków sportowych, jak pomyśleć o bazie, na której dopiero można budować sport wyczynowy - skonkludował Kmita.

Cała rozmowa z Marianem Kmitą, Dyrektorem ds. Sportu Telewizji Polsat i Wiceprezesem PKOl, dostępna jest w załączonym materiale wideo: