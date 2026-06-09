Mecz Huberta Hurkacza przełożony!

Tenis

Spotkanie Huberta Hurkacza z Martonem Fucsovicsem w ramach pierwszej rundy turnieju ATP w 's-Hertogenbosch zostało przerwane przy stanie 6:3, 1:2 dla Polaka, a następnie przełożone na środę. Wszystko z powodu opadów deszczu.

Hubert Hurkacz podrzuca piłkę tenisową podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz inauguruje w tym tygodniu okres gry na kortach trawiastych. Polak przystąpił do turnieju rangi ATP 250 w 's-Hertogenbosch, gdzie w pierwszej rundzie mierzył się z Węgrem Martonem Fucsovicsem.

 

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Spotkanie układało się po myśli Hurkacza. Wrocławianin triumfował w premierowej partii wynikiem 6:3. Pojedynek został jednak przerwany w drugim secie przy stanie 2:1 dla Fucsovicsa (bez przełamania).

 

Powodem były opady deszczu. Następnie organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu wtorkowej gry i przeniesieniu wszystkich meczów na środę. Wtedy też Hurkacz i Fucsovics powinni dokończyć swoją potyczkę.

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ATP w 's-Hertogenbosch: Hurkacz vs Marton Fucsovics. Hubert wygra?
ATPATP TOURHUBERT HURKACZHURKACZMARTON FUCSOVICSTENISTURNIEJE ATP I WTA
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