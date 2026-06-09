Mecz Huberta Hurkacza przełożony!

Hubert Hurkacz inauguruje w tym tygodniu okres gry na kortach trawiastych. Polak przystąpił do turnieju rangi ATP 250 w 's-Hertogenbosch, gdzie w pierwszej rundzie mierzył się z Węgrem Martonem Fucsovicsem.

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Spotkanie układało się po myśli Hurkacza. Wrocławianin triumfował w premierowej partii wynikiem 6:3. Pojedynek został jednak przerwany w drugim secie przy stanie 2:1 dla Fucsovicsa (bez przełamania).

Powodem były opady deszczu. Następnie organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu wtorkowej gry i przeniesieniu wszystkich meczów na środę. Wtedy też Hurkacz i Fucsovics powinni dokończyć swoją potyczkę.

Polsat Sport