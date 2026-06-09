Najwyższy piłkarz w historii mundialu. Rekord pobity

Piłka nożna

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata bramkarz reprezentacji Austrii Florian Wiegele ma zapewnione miejsce w historii. Dzięki 205 cm wzrostu 25-latek stanie się najwyższym piłkarzem, jaki kiedykolwiek wziął udział w mundialu - podała gazeta „Kronen Zeitung”.

Bramkarz w zielonej koszulce z uniesionymi pięściami, świętujący.
fot. PAP
Wiegele

Wiegele o dwa centymetry przewyższa dotychczasowego rekordzistę, także bramkarza, Andriesa Nopperta. Holender brał udział w poprzednich mistrzostwach świata w 2022 roku w Katarze.

 

Bramkarz czeskiej Viktorii Pilzno w reprezentacji rozegrał zaledwie połowę marcowego meczu towarzyskiego przeciwko Ghanie, jednak zdążył szybko zrobić wrażenie na trenerze Ralfie Rangnicku.

 

- Jest zupełnie inny niż pozostali zawodnicy na tej pozycji, zarówno pod względem wzrostu, jak i doskonałej dla bramkarza techniki z piłką. Podczas pierwszych treningów chłopaki nie mogli uwierzyć, że to bramkarz – chwalił Wiegele selekcjoner przy ogłoszeniu składu.

 

- Nie wiem, czy w Austrii pojawi się kiedyś kolejny taki bramkarz. Rok temu nie znaliśmy go zbyt dobrze. Teraz wiemy na co go stać - dodał.

 

Na mistrzostwach Wiegele powinien pełnić rolę trzeciego bramkarza za Alexandrem Schlagerem z RB Salzburg i Patrickiem Pentzem z Broendby Kopenhaga.

 

Austria w grupie J zmierzy się z Jordanią, obrońcą tytułu Argentyną oraz Algierią.

PAP
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