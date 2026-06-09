Najwyższy piłkarz w historii mundialu. Rekord pobity

Wiegele o dwa centymetry przewyższa dotychczasowego rekordzistę, także bramkarza, Andriesa Nopperta. Holender brał udział w poprzednich mistrzostwach świata w 2022 roku w Katarze.

Bramkarz czeskiej Viktorii Pilzno w reprezentacji rozegrał zaledwie połowę marcowego meczu towarzyskiego przeciwko Ghanie, jednak zdążył szybko zrobić wrażenie na trenerze Ralfie Rangnicku.

- Jest zupełnie inny niż pozostali zawodnicy na tej pozycji, zarówno pod względem wzrostu, jak i doskonałej dla bramkarza techniki z piłką. Podczas pierwszych treningów chłopaki nie mogli uwierzyć, że to bramkarz – chwalił Wiegele selekcjoner przy ogłoszeniu składu.

- Nie wiem, czy w Austrii pojawi się kiedyś kolejny taki bramkarz. Rok temu nie znaliśmy go zbyt dobrze. Teraz wiemy na co go stać - dodał.

Na mistrzostwach Wiegele powinien pełnić rolę trzeciego bramkarza za Alexandrem Schlagerem z RB Salzburg i Patrickiem Pentzem z Broendby Kopenhaga.

Austria w grupie J zmierzy się z Jordanią, obrońcą tytułu Argentyną oraz Algierią.

PAP