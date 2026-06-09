Natalia Pankowska zagra w Lublinie. Obrotowa reprezentacji Polski zawodniczką PGE MKS El-Volt

- To kolejny krok w mojej karierze, w moim graniu. Istotny dla mnie jest udział lubelskiej drużyny w europejskich pucharach i to, że gra o najwyższe cele – mówi nowa obrotowa biało-zielonych. – Jestem ambitną i pracowitą zawodniczką. Jak sobie postawię jakiś cel, to chcę go osiągnąć za wszelką cenę. W minionym sezonie więcej grałam w obronie, więc tam czuję się lepiej. W ataku jednak też czuję się bardzo dobrze – dodaje piłkarka.

24-letnia zawodniczka pochodzi z Brodnicy i jest wychowanką tamtejszego MKS-u. Jej talent szybko został dostrzeżony, co doprowadziło do przenosin do SMS ZPRP Płock. W 2021 roku trafiła do klubu KS Kościerzyna, a rok później do KGHM Zagłębia Lubin. Z „Miedziowymi” popularna „Panki” zdobyła trzy tytuły mistrzowskie. W ciągu trzech sezonów ligowych rozegrała 69 spotkań. Na listę strzelczyń wpisała się 57 razy. Zdobyła wówczas także doświadczenie międzynarodowe w europejskich pucharach. W sezonie 2023/2024 zdobyła 11 goli w ramach rozgrywek EHF Champions League.

- Na pewno w Zagłębiu nie grałam tyle, ile w Piotrcovii. Trener Horatiu Pasca zachęcił mnie by tu przyjść. Taką podjęłam decyzję. Wcześniej nie grałam tak dużo. Minuty na boisku i zbieranie doświadczenia to bardzo ważne rzeczy szczególnie dla młodych zawodniczek – tłumaczy obiecująca kołowa.

Miniony sezon Natalia Pankowska rozegrała w barwach KRASOŃ MKS Piotrcovii. Była ważnym elementem zespołu, który sięgnął po brązowe medale ORLEN Superligi Kobiet. Zagrała we wszystkich 28 meczach ligowych. Zdobyła dla zespołu z Piotrkowa Trybunalskiego 40 goli ze skutecznością bliską 75%. Zaliczyła ponadto 17 asyst. Na stałe zadomowiła się też w kadrze reprezentacji Polski, w której uzbierała już 14 spotkań i 16 goli.

Natalia Pankowska zadebiutowała w dorosłej kadrze biało-czerwonych we wrześniu ubiegłego roku w starciu rozgrywanym przeciwko kadrze Serbii. Wcześniej nie omijały jej powołania do młodzieżowych drużyn narodowych. Ważnym osiągnięciem na tym etapie jej kariery było zdobycie Pucharu Prezydenta IHF na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata U20, które odbyły się w 2022 roku w Słowenii. Biało-czerwone prowadził wówczas trener Paweł Tetelewski.

- Na pewno jest to jedna z najbardziej przyszłościowych obrotowych w świecie polskiej piłki ręcznej. Powoli wchodzi do zespołu reprezentacyjnego. Miałem przyjemność z pracować z nią w kadrze młodzieżowej. Uważam ją za bardzo dobrą zawodniczkę, która jeszcze będzie robić postępy. Myślę, że co sezon będzie stawiać krok do przodu. To dobra w defensywie, mocna dziewczyna. Jest silna fizycznie i myślę, że w ataku gra coraz lepiej. Potrafi współpracować z zespołem. Fajnie, że młoda polska piłkarka przyjdzie do naszego klubu i będzie nam pomagać w przyszłym sezonie – przyznaje trener PGE MKS El-Volt Lublin.

- Natalia Pankowska jest młodą zawodniczką i myślę, że jej kariera rozkręca się. Z roku na rok staje się lepszą piłkarką. Ma bardzo duży potencjał zarówno do działań ofensywnych, jak i defensywnych. Chcemy ją tutaj. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużym wsparciem dla naszych obrotowych i jeszcze bardziej rozwinie skrzydła w klubie i reprezentacji Polski – dodaje Dyrektor Sportowy MKS Lublin S.A., Monika Marzec.

Do PGE MKS El-Volt Lublin z KRASOŃ MKS Piotrcovii Natalia Pankowska przenosi się wraz z Oliwią Domagalską. O transferze rozgrywającej pisaliśmy już wcześniej. Obrotowa nie kryje zadowolenia z faktu wspólnych przenosin i nie szczędzi pochwał koleżance z drużyny. – Cieszę się, że idę razem z Oliwką, bo znamy się już bardzo długo. Przez trzy lata byłyśmy w jednej klasie w SMS-ie. To piłkarka, która widzi dużo na boisku i potrafi podjąć decyzję w trudnych sytuacjach. Lubi grać z kołem i jest po prostu dobrą zawodniczką – zapewnia Pankowska.

- Z Panki znamy się już dosyć długo, bo chodziłyśmy razem do szkoły. To jest moja koleżanka, z którą bardzo dobrze się dogaduję w ataku. Dzięki temu, że tak długo razem grałyśmy, gdy przyszła do Piotrkowa, to cały czas to zgranie między nami było. Uważam, że jest to kompletna zawodniczka. Potrafi grać w obronie i w ataku. W obronie gra na „trójce” i to jest też bardzo duży atut. Na pewno atutem jest też to, że jesteśmy zgrane. Razem długo grałyśmy w reprezentacji juniorskiej i w szkole – kończy Oliwia Domagalska.

Natalia Pankowska to obrotowa, która łączy fizyczność z dużą świadomością taktyczną. Potrafi „związać” obronę rywala i otworzyć przestrzeń dla drugiej linii, a jednocześnie sama stanowi realne zagrożenie pod bramką. Świetnie radzi sobie też w defensywie. Wierzymy, że będzie realnym wzmocnieniem drużyny PGE MKS El-Volt Lublin na przyszły sezon.

Informacja Prasowa