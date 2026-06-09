Nieudany turniej w Londynie dla Polki! Odpadła już w pierwszej rundzie

W pierwszej rundzie Polka i Chorwatka przegrały ze Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls 7:5, 0:6, 7-10.

Rosolska była jedyną Polką, która przystąpiła do rywalizacji w Londynie.

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Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej:

Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls (Słowacja, W. Brytania) - Alicja Rosolska, Darija Jurak Schreiber (Polska, Chorwacja) 5:7, 6:0, 10-7.

PAP