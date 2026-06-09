Nieudany turniej w Londynie dla Polki! Odpadła już w pierwszej rundzie
Alicja Rosolska i Chorwatka Darija Jurak Schreiber odpadły w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w Londynie.
Alicja Rosolska
W pierwszej rundzie Polka i Chorwatka przegrały ze Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls 7:5, 0:6, 7-10.
Rosolska była jedyną Polką, która przystąpiła do rywalizacji w Londynie.
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Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej:
Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls (Słowacja, W. Brytania) - Alicja Rosolska, Darija Jurak Schreiber (Polska, Chorwacja) 5:7, 6:0, 10-7.Przejdź na Polsatsport.pl
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