Nieudany turniej w Londynie dla Polki! Odpadła już w pierwszej rundzie

Tenis

Alicja Rosolska i Chorwatka Darija Jurak Schreiber odpadły w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w Londynie.

Tenisistka w pozycji gotowości do odbicia piłki.
fot: PAP
Alicja Rosolska

W pierwszej rundzie Polka i Chorwatka przegrały ze Słowaczką Terezą Mihalikovą i Brytyjką Olivią Nicholls 7:5, 0:6, 7-10.

 

Rosolska była jedyną Polką, która przystąpiła do rywalizacji w Londynie.

 

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Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej:

 

Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls (Słowacja, W. Brytania) - Alicja Rosolska, Darija Jurak Schreiber (Polska, Chorwacja) 5:7, 6:0, 10-7.

PAP
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ALICJA ROSOLSKATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W LONDYNIE
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