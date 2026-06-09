Piotr Należyty o Sport for Brands: Takie spotkania dają wiele możliwości

Sport for Brands to coroczne spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska, które od lat wyznacza tempo dyskusji o roli sportu w strategiach komunikacyjnych i biznesowych polskich marek.

- Jestem ogromnym zwolennikiem tego typu przedsięwzięć, bo daje to możliwość do edukacji, wymiany doświadczeń, świeżych, nowych informacji, spotkania wielu osób, których nie zawsze mamy okazję spotkać w ciągu roku - powiedział w rozmowie z Pauliną Czarnotą-Bojarską z Polsatu Sport Piotr Należyty, prezes zarządu Superligi Sp. z o.o.

Zwrócił też uwagę na to, że nie można aktualnie patrzeć na sport tylko poprzez pryzmat rywalizacji sportowej.



- Jeżeli chcemy sięgać po pieniądze, po kibiców, to musimy mieć nowoczesne platformy, zarządzanie danymi, budowę zainteresowania, content video, po to, żeby młodych ludzi zainteresować sportem, a później sprzedawać ten sport na najwyższym poziomie i dopiero w efekcie takiej mozolnej, wieloletniej pracy możemy oczekiwać wyników sportowych. Oczywiście czasami zdarza się pewien samorodek, tak było na przykład w przypadku piłki ręcznej, gdzie lata temu złota generacja się wykreowała trochę, można powiedzieć, sama i własnymi charakterami. Teraz wymaga to cierpliwej, systematycznej pracy i efekty na pewno przyjdą - dodał.

I kontynuował.

- Trzeba umieć trochę to połączyć, dlatego też dużo rozmawiamy z naszymi klubami. Czasami nasza perspektywa jest taka, że patrzymy, co będzie za pięć lub za dziesięć lat W tych klubach czasami myśli się o roku tu, ewentualnie roku przyszłym. Dużo rozmawiamy na ten temat, żeby myśleć o tym, co będzie w długiej perspektywie i żeby pracować nad szkoleniem, nad wprowadzaniem młodych zawodników, nad kreowaniem ich jako pewnych bohaterów, nauczeniem ich social mediów, wypowiedzi do mediów, bo to za parę lat będzie decydowało o tym, czy dyscyplina będzie rosła czy będzie spadała. Mamy przykłady dyscyplin, które miały duże spadki w ostatnich latach, a odbudowa później wymaga wielu lat ciężkiej, mozolnej pracy. Na pewno ja się bardzo cieszę, że jest wielu partnerów, z którymi pracujemy w ramach umów długoterminowych. Jednym z tych partnerów jest Polsat Sport, z którym też mamy wieloletni plan odbudowy dyscypliny - zakończył.

Polsat Sport