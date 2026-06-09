Płock gospodarzem międzynarodowego turnieju IHF Beach Handball Global Tour 2026

IHF Beach Handball Global Tour to prestiżowy cykl organizowany przez Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej (IHF), który od 2022 roku odbywa się na różnych kontynentach, przyciągając najlepsze reprezentacje narodowe. Pierwszym przystankiem tegorocznej edycji był Zagrzeb w Chorwacji, gdzie w dniach 30 kwietnia – 1 maja rozegrano inauguracyjny turniej tegorocznego cyklu. W rywalizacji kobiet zwyciężyła reprezentacja Portugalii, natomiast w turnieju mężczyzn triumfowali gospodarze — Chorwaci.



Płock, jako drugie europejskie miasto tegorocznej edycji Global Tour dołącza do grona gospodarzy wydarzeń najwyższej rangi w tej dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie. Na płockiej starówce, obok reprezentacji Polski, wystąpią również uznane drużyny narodowe, w tym Francja, Niemcy oraz Czechy gwarantując kibicom widowisko na najwyższym światowym poziomie.



Na potrzeby turnieju na Starym Rynku powstanie profesjonalne boisko do piłki ręcznej plażowej wraz z trybunami dla kibiców. Organizatorzy zapowiadają także wydarzenia towarzyszące, w tym turnieje młodzieżowe, campy sportowe dla dzieci oraz mecze pokazowe z udziałem drużyny BHT Petra Płock.

Transmisje turnieju na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

Informacja prasowa