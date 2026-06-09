Polska - Kuba. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz Ligi Narodów siatkarzy?

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Kuba w Lidze Narodów siatkarzy? O której godzinie? Sprawdź szczegóły dotyczące transmisji TV i streamu online meczu Polska - Kuba.

Dwóch siatkarzy na boisku, jeden w czerwonej koszulce z numerem 11, drugi w zielonej z numerem 18.
fot. AFP
Gdzie obejrzeć mecz Polska - Kuba?

W rozgrywkach wystartuje osiemnaście zespołów. W każdym z turniejów zagra więc po sześć ekip, a każda z nich w pierwszym tygodniu rozegra po cztery spotkania. Pierwsze starcia pokażą, w jakiej formie drużyny weszły w nowy sezon.

 

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Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarzy w Lidze Narodów toczył się będzie w dniach 10-14 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski walkę o obronę tytułu rozpocznie w chińskim Linyi. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają kolejno z: Kubą, Słowenią, Japonią i Chinami. 

 

W drużynie Biało-Czerwonych znalazło się trzech zawodników, którzy grali w ubiegłorocznych mistrzostwach świata - rozgrywający Jan Firlej, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Granieczny. Od początku rozgrywek trener Grbić stawia też na doświadczonego Śliwkę, który po dwóch trudnych sezonach i kontuzjach potrzebuje gry.

Polska - Kuba. Transmisja TV i stream online

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Kuba? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani siatkówki. 

 

Transmisja meczu Polska - Kuba w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go w środę 10 czerwca od godziny 6:45, zaś w Polsacie - od 7:00. Przedmeczowe studio rozpocznie się już o 6:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.  

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