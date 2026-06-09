Polska - Kuba. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Kuba to pierwsze spotkanie polskich siatkarzy w Lidze Narodów 2026. Wynik meczu siatkarzy - kto wygrał mecz Polska - Kuba?

Siatkarze z trenerem podczas odprawy, część z nich ma na sobie biało-czerwone stroje.
fot. PAP
Polska - Kuba. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał? Liga Narodów

Pierwsze mecze tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 10-14 czerwca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów wystąpi po sześć zespołów, a każda z ekip w pierwszym tygodniu rozegra po cztery spotkania.

 

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Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkania w VNL 2026 rozegra na turnieju w Linyi w Chinach. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia będą Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca).

 

Jak Biało-Czerwoni poradzą sobie w starciu z Kubańczykami?

Polska - Kuba. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Kuba poznamy w środę 10 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Kuba w Lidze Narodów w siatkówkę, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

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Liga Narodów siatkarzy: Kuba – Polska. Kto wygra?
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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