Poradnik #AdoptujMistrza | Kolory wstążek przy smyczy psa - co oznaczają?
Kolorowa wstążka przypięta do smyczy lub szelek może przekazać więcej niż niejeden komunikat słowny. Dla opiekunów psów to prosty sposób, by poinformować otoczenie o potrzebach zwierzęcia i uniknąć niepotrzebnego stresu czy niebezpiecznych sytuacji. Co oznaczają poszczególne kolory i jak należy reagować, gdy spotkamy tak oznaczonego psa? Wyjaśniamy.
Spacer z psem powinien być spokojny i bezpieczny. Tymczasem bardzo wiele trudnych sytuacji zaczyna się od jednego błędu: „on tylko chce się przywitać”. Nie każdy pies chce kontaktu. Nie każdy dobrze czuje się w tłumie. Nie każdy ma przestrzeń na głaskanie, zabawę czy bliskie spotkania z obcymi psami.
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I właśnie dlatego warto poznać międzynarodową kwalifikację kolorów wstążek.
To prosty sposób, by powiedzieć otoczeniu: „mój pies ma konkretne potrzeby”. Bez tłumaczenia tego na każdym spacerze.
Po co psu kolorowa wstążka?
Kolorowe oznaczenia pomagają:
· zwiększyć bezpieczeństwo,
· zmniejszyć stres psa,
· uniknąć niechcianych interakcji,
· ułatwić komunikację między opiekunami.
To szczególnie ważne:
· przy psach po adopcji,
· psach lękowych,
· seniorach,
· psach po zabiegach,
· psach w trakcie treningu,
· psach reaktywnych.
W praktyce taka mała wstążka potrafi zapobiec naprawdę wielu trudnym sytuacjom.
Żółta wstążka - „potrzebuję przestrzeni”, a o tym więcej w tym artykule.
Czerwona wstążka - „zachowaj ostrożność”
Czerwony kolor oznacza, że należy zachować szczególną uważność.
Taki pies może:
· reagować lękiem,
· mieć trudność w kontaktach,
· źle znosić dotyk,
· być reaktywny wobec psów lub ludzi.
Najlepsza reakcja? Nie podchodzić bez pytania. Nie pozwalać swojemu psu podbiegać. Dać przestrzeń.
Pomarańczowa wstążka - „nie chcę kontaktu z innymi psami”
To komunikat skierowany głównie do innych opiekunów psów.
Pomarańczowa wstążka oznacza zwykle: „mój pies nie lubi kontaktów z obcymi psami”.
Powodów może być wiele:
· wcześniejsze złe doświadczenia,
· stres,
· ból,
· wiek,
· trudności komunikacyjne.
I znowu: to nie musi oznaczać agresji. Czasem oznacza po prostu: „nie czuję się dobrze w takich sytuacjach”.
Zielona wstążka - „lubię kontakt”
Zielony kolor zwykle oznacza psa otwartego na interakcje.
Taki pies najczęściej:
· dobrze czuje się wśród ludzi,
· lubi inne psy,
· chętnie wchodzi w kontakt.
Ale nawet wtedy warto pamiętać o jednej rzeczy: zawsze dobrze zapytać opiekuna. Bo nawet najbardziej towarzyski pies może mieć gorszy dzień albo po prostu nie mieć ochoty na kontakt w danym momencie.
Niebieska wstążka - „pracuję lub się uczę”
Niebieska wstążka często pojawia się u:
· psów przewodników,
· psów terapeutycznych,
· psów szkolonych,
· psów uczących się nowych zadań.
To sygnał: „nie rozpraszaj mnie”.
Takiego psa nie należy:
· głaskać,
· wołać,
· zaczepiać,
· pozwalać swojemu psu do niego podbiegać.
Skupienie jest częścią jego pracy i bezpieczeństwa.
Biała wstążka - „mam niepełnosprawność”
Biała wstążka może oznaczać, że pies:
· jest niewidomy,
· niesłyszący,
· ma problemy neurologiczne,
· porusza się z trudnością,
· funkcjonuje inaczej sensorycznie.
Taki pies może reagować nietypowo:
· przestraszyć się nagłego dotyku,
· nie usłyszeć ostrzeżenia,
· nie zauważyć zbliżającego się psa lub człowieka.
Dlatego szczególnie ważne są:
· spokojne zachowanie,
· brak gwałtownych ruchów,
· zachowanie dystansu.
Czy te kolory są oficjalne?
Nie istnieje jeden prawnie uregulowany system oznaczeń. Ale wiele kolorów powtarza się w różnych krajach i środowiskach opiekunów psów. I coraz więcej osób zaczyna je rozpoznawać. To trochę jak dodatkowy język komunikacji na spacerze. Prosty. Czytelny. I często bardzo pomocny.
Najważniejsze? Szanuj sygnały psa!
Więcej o komunikacji psów, bezpiecznych spacerach i akcesoriach spacerowych przeczytasz także w naszych innych poradnikach #AdoptujMistrza dotyczących:
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