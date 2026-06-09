Poradnik #AdoptujMistrza | Obowiązkowe czipowanie

Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK), która wprowadza obowiązek czipowania i rejestracji zwierząt w ogólnopolskim systemie prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

To największa zmiana dotycząca identyfikacji zwierząt domowych w Polsce od wielu lat.

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Dlaczego powstał KROPiK?

Dziś w Polsce funkcjonuje wiele niezależnych baz mikroczipów. Oznacza to, że nawet jeśli znaleziony pies lub kot ma wszczepiony czip, odnalezienie opiekuna nie zawsze jest proste. Nowy system ma stworzyć jeden ogólnokrajowy rejestr, dzięki któremu identyfikacja zwierząt będzie szybsza i skuteczniejsza. Zakładanym celem ustawy jest również ograniczenie bezdomności zwierząt oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminy na opiekę nad bezdomnymi psami i kotami.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydatki gmin na programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi wzrosły z około 126 mln zł w 2012 roku do ponad 347 mln zł w 2023 roku.

Kogo obejmie obowiązek?

Obowiązkowe oznakowanie i rejestracja obejmą wszystkie psy. W przypadku kotów obowiązek będzie dotyczył kotów posiadających właściciela, przebywających w schroniskach oraz pozostających pod opieką organizacji prowadzących domy tymczasowe. Koty wolno żyjące będą mogły zostać objęte systemem decyzją rady gminy. Obowiązek nie będzie natomiast dotyczył kotów wolno żyjących bytujących w gospodarstwach rolnych.

Od kiedy przepisy zaczną obowiązywać?

Ustawa nie zacznie działać od razu. Pełne wejście przepisów zostało rozłożone w czasie. Po wejściu ustawy w życie opiekunowie będą mieli dodatkowy okres przejściowy na oznakowanie i rejestrację zwierząt urodzonych wcześniej.

Według założeń ustawodawcy w ciągu około pięciu lat system ma objąć praktycznie całą populację psów oraz znaczną część kotów w Polsce.

Czy trzeba będzie ponownie czipować zwierzę?

Nie. Jeżeli Twój pies lub kot ma już mikroczip, nie będzie konieczności jego ponownego wszczepiania. Konieczne będzie jednak sprawdzenie czy zwierzę zostało prawidłowo zarejestrowane oraz przeniesienie danych do nowego systemu. Przez pierwsze trzy lata funkcjonowania KROPiK właściciele wcześniej oznakowanych zwierząt będą mogli bezpłatnie dokonać rejestracji w nowym rejestrze.

Ile będzie kosztować czipowanie?

Koszt oznakowania i rejestracji będzie ponosił właściciel zwierzęcia. Ministerstwo Rolnictwa szacuje maksymalny koszt każdej z tych czynności na poziomie około 50 zł. Jeżeli zwierzę posiada już mikroczip, konieczna będzie wyłącznie rejestracja.

Co grozi za brak czipa lub rejestracji?

Ustawa przewiduje karę grzywny od 20 zł do 5000 zł za niedopełnienie obowiązku oznakowania i rejestracji zwierzęcia. Czip to nadal nie GPS.

Wraz z informacjami o KROPiK wraca jeden z najczęściej powtarzanych mitów. Mikroczip nie pozwala śledzić psa ani kota na mapie. Nie ma baterii, nie wysyła sygnału i nie pokazuje lokalizacji zwierzęcia. Mikroczip działa wyłącznie jako elektroniczny identyfikator zawierający unikalny numer, który można odczytać specjalnym czytnikiem.

Dlatego odnalezienie właściciela jest możliwe tylko wtedy, gdy:

· zwierzę zostało oznakowane,

· numer został zarejestrowany,

· dane kontaktowe są aktualne.

Co warto zrobić już dziś?

Nie trzeba czekać na wejście nowych przepisów. Jeżeli Twój pies lub kot nie ma jeszcze mikroczipu - warto oznakować go już teraz.

Jeżeli zwierzę zostało zaczipowane kilka lat temu:

· sprawdź podczas wizyty u weterynarza czy czip działa,

· upewnij się, że numer znajduje się w bazie danych,

· zweryfikuj poprawność numeru telefonu i adresu e-mail.

Więcej o mikroczipach i GPS.

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