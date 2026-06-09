Poradnik #AdoptujMistrza | Żółta wstążka u psa

Na spacerze często zakładamy, że każdy pies chce kontaktu.

Że skoro merda ogonem, to można podejść. Że skoro wygląda spokojnie, to na pewno „lubi inne psy”. Że dziecko może pogłaskać „tylko na chwilkę”.

ZOBACZ TAKŻE: Poradnik #AdoptujMistrza | Woda w fontannach i miejskich stawach - dlaczego mówimy "nie"?

Tymczasem wiele psów potrzebuje czegoś zupełnie odwrotnego: przestrzeni.

Żółta wstążka to międzynarodowy symbol mówiący: „ten pies potrzebuje dystansu”. Nie oznacza automatycznie agresji. Nie oznacza też, że pies jest „niebezpieczny”. Najczęściej oznacza po prostu, że:

· pies źle czuje się w bliskim kontakcie,

· przechodzi trudniejszy etap,

· potrzebuje spokojniejszego spaceru,

· jest w trakcie leczenia albo adaptacji,

· uczy się funkcjonowania w nowych sytuacjach.

To sygnał: „proszę, nie podchodź zbyt blisko”.

Skąd wzięła się idea żółtej wstążki?

Symbol wywodzi się z inicjatywy The Yellow Dog Project - międzynarodowej kampanii stworzonej przez opiekunów psów o szczególnych potrzebach. Pomysł był bardzo prosty: pies nie może powiedzieć człowiekowi, że potrzebuje przestrzeni. Ale może mieć widoczny znak, który zrobi to za niego.

Żółty kolor nie jest przypadkowy - podobnie jak w ruchu drogowym ma oznaczać ostrożność i uważność. W Polsce ten symbol nadal nie jest bardzo popularny. I właśnie dlatego warto o nim mówić.

Jakie psy mogą nosić żółtą wstążkę?

Bardzo różne.

Czasem są to psy po trudnych doświadczeniach. Czasem świeżo adoptowane. Czasem chore. Czasem po prostu takie, które nie czują się dobrze w bliskich kontaktach.

Żółtą wstążkę często noszą:

· psy lękowe,

· psy po adopcji i w trakcie adaptacji,

· psy po zabiegach lub w trakcie leczenia,

· psy starsze,

· psy w trakcie treningu i socjalizacji,

· suczki w cieczce,

· psy przewodnicy,

· psy mające trudność w kontaktach z innymi psami lub ludźmi.

I bardzo ważna rzecz: pies nie musi mieć „poważnego problemu”, żeby potrzebował przestrzeni. Tak samo jak człowiek może mieć gorszy dzień - pies też może.

W przypadku psów adoptowanych żółta wstążka potrafi być ogromnym wsparciem w pierwszych tygodniach.

Nowy pies często:

· nie zna jeszcze opiekuna,

· nie rozumie nowego otoczenia,

· reaguje stresem na nadmiar bodźców,

· może próbować zwiększać dystans od obcych ludzi lub psów.

A jednocześnie spacer bywa momentem, kiedy obcy:

· podchodzą bez pytania,

· wyciągają ręce,

· pozwalają swoim psom „się przywitać”.

I właśnie wtedy łatwo o przeciążenie emocjonalne.

Więcej o pierwszych tygodniach po adopcji przeczytasz także w naszym poradniku o pierwszych dniach po adopcji oraz o bezpiecznym wejściu do domu po adopcji.

Jak zachować się, gdy widzisz psa z żółtą wstążką?

· nie podchodź do psa,

· nie wyciągaj rąk,

· nie wołaj go,

· nie pozwalaj swojemu psu podbiegać,

· zwiększ dystans na spacerze.

I bardzo ważne: nie obrażaj się na opiekuna. To nie brak uprzejmości. To dbanie o bezpieczeństwo psa.

„Mój pies chce się tylko przywitać”

To jedno z najczęstszych zdań słyszanych na spacerach. Problem w tym, że drugi pies może tego nie chcieć.

Może się bać.

Może być po zabiegu.

Może być w trakcie terapii behawioralnej.

Może właśnie uczyć się spokojnego mijania innych psów.

Możliwość zwiększenia dystansu jest jednym z podstawowych elementów psiej komunikacji. Dlatego tak ważne są spokojne spacery i odpowiedni sprzęt spacerowy. Więcej o tym pisaliśmy również w poradniku o akcesoriach spacerowych oraz o tym, dlaczego bardzo krótkie smycze i flexi często utrudniają psom komunikację.

Warto podkreślić żółta wstążka nie jest „magiczną tarczą”. Nie zastępuje:

· pracy z psem,

· odpowiedniego zabezpieczenia,

· kontroli nad sytuacją.

To po prostu dodatkowy komunikat dla otoczenia.

Tak samo jak adresówka czy mikroczip są elementem bezpieczeństwa, a nie gwarancją, że nic się nie wydarzy. Więcej o tym przeczytasz w naszych poradnikach o czipowaniu i wyprawce dla psa.

Żółta wstążka nie mówi: „mój pies jest zły”.

Ona mówi: „mój pies potrzebuje przestrzeni”.

A uszanowanie tej potrzeby często jest najprostszą formą pomocy, jaką możemy dać drugiemu psu i jego opiekunowi.

O innych kolorach wstążek przeczytasz w tym artykule.

#AdoptujMistrza