Porażka reprezentacji Polski na koniec el. MŚ 2027

Na zakończenie zmagań w dywizji A Ligi Narodów Polki, które nie miały szansy na opuszczenie ostatniej czwartej pozycji w grupie 2 i wcześniej spadły do dywizji B, uległy w Almelo Holandii 1:3.

Była to ich piąta porażka z rzędu. Na początku marca na inaugurację rozgrywek Biało-Czerwone zremisowały w Gdańsku 2:2 z Oranje, ale później kolejno przegrywały: 1:4 w Dijon z Francją, 2:3 z Irlandią w Gdańsku i 0:1 w Dublinie oraz w piątek 0:2 w Gdańsku z Francuzkami.

W Almelo w zespole gości w wyjściowym składzie zabrakło liderki Ewy Pajor, która w marcu w konfrontacji z Holandią zdobyła pierwszą bramkę.

Gospodynie, które od początku miały bardzo wyraźną przewagę, objęły prowadzenie w 24. minucie. Z lewej strony zacentrowała Esmee Brugts, Wieke Kaptein odważnie weszła w pole karne, a po jej uderzeniu głową piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki.

Holenderki podwyższyły rezultat w 61. minucie po bardzo ładnym uderzeniu z woleja z 12 metrów Romee Leuchter. Zagrywała Kerstin Casparij.

W 73. minucie mogło być 3:0 dla rywalek, jednak Kinga Szemik, która zastąpiła w bramce kontuzjowaną Kingę Seweryn, wygrała pojedynek z Lineth Beerensteyn.

Osiem minut później golkiperka West Ham United musiała już wyciągać piłkę z siatki. Po świetnym prostopadłym podaniu Kaptein sytuacji sam na sam nie zmarnowała rezerwowa Liz Rijsbergen.

Polki zdołały jednak zdobyć honorową bramkę. W 83. minucie Damaris Equrrola sfaulowała w polu karnym Paulinę Tomasiak, a „jedenastkę” wykorzystała Ewelina Kamczyk, dla której był to 112. występ w narodowych barwach.

W reprezentacji zadebiutowała natomiast 25-letnia defensorka Julia Walentowicz. Urodzona w Sztokholmie piłkarka KIF Oerebro rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji od U-17 do U-23. W Almelo pojawiła się na boisku w 79. minucie.

W tej grupie najlepsza okazała się Francja, która w innym wtorkowym spotkaniu pokonała w Grenoble Irlandię 1:0.

Te rozgrywki były jednocześnie eliminacjami mistrzostw świata. Bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii wywalczyły cztery drużyny z Europy, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w dywizji A. Poza Francją są to Niemcy, Dania i Hiszpania.

Pozostałe zespoły, w tym Polska, wystąpią jesienią w dwustopniowych barażach. Ich losowanie odbędzie się 24 czerwca.

Holandia - Polska 3:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Wieke Kaptein (24-głową), 2:0 Romee Leuchter (61), 3:0 Liz Rijsbergen (81), 3:1 Ewelina Kamczyk (83-karny).

Żółte kartki – Holandia: Esmee Brugts; Polska: Adriana Achcińska.

Sędziowała: Fabienne Michel (Niemcy).

Holandia: Lize Kop – Lynn Wilms (60. Kerstin Casparij), Dominique Janssen (46. Renee van Asten), Veerle Buurman, Marisa Olislagers – Wieke Kaptein, Damaris Equrrola, Danielle van de Donk (60. Victoria Pelova) - Lineth Beerensteyn (75. Liz Rijsbergen), Romee Leuchter, Esmee Brugts.

Polska: Kinga Seweryn (67. Kinga Szemik) - Wiktoria Zieniewicz, Paulina Dudek, Oliwia Woś, Jagoda Cyraniak (79. Julia Walentowicz) - Adriana Achcińska (46. Weronika Zawistowska), Patrycja Sarapata (67. Gabriela Grzybowska), Milena Kokosz - Paulina Tomasiak, Ewelina Kamczyk, Nadia Krezyman (67. Klaudia Maciążka).

PAP