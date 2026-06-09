Poznaliśmy sędziego meczu otwarcia MŚ 2026

Piłka nożna

Brazylijczyk Wilton Sampaio będzie sędzią czwartkowego meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata między Meksykiem a RPA. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań mundialu nie będą pracować Polacy.

Sędzia piłkarski w żółtej koszulce z gwizdkiem w dłoni, gestykulujący na boisku.
fot. PAP/EPA
Sampaio po raz drugi będzie sędziował podczas mistrzostw świata

Pochodzący z Goias 44-letni Sampaio po raz drugi będzie sędziował podczas mistrzostw świata. Cztery lata temu w Katarze był arbitrem czterech spotkań, w tym Polski z Arabią Saudyjską (2:0).

 

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Brazylijczyk ma także doświadczenie m.in. z czterech turniejów Copa America oraz eliminacji mundialu i rozgrywek klubowych w Ameryce Południowej. W krajowej ekstraklasie zadebiutował w 2007 roku, mając niespełna 26 lat.

 

Drugi mecz 1. kolejki grupy A między Koreą Płd. a Czechami poprowadzi Egipcjanin Amin Mohamed. W piątek w starciu Kanady z Bośnią i Hercegowiną rozjemcą będzie Argentyńczyk Facundo Tello, a spotkanie USA z Paragwajem posędziuje Holender Danny Makkelie.

 

Jednym z 52 arbitrów głównych nominowanych na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku jest Szymon Marciniak. 45-latek z Płocka sędziował finał poprzedniego mundialu w Katarze. Wśród 88 asystentów są Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a w gronie 30 arbitrów VAR – Tomasz Kwiatkowski.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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