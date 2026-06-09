Prezes potwierdził! Filar zostaje w Asseco Resovii na kolejne lata

Choć oficjalna informacja jeszcze nie została opublikowana przez klub, Maciąg potwierdził ją w rozmowie z podkarpackim portalem supernowosci24.pl.

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- Mogę zdradzić, że filarem, na którym chcemy opierać budowę zespołu w kolejnych latach, jest Marcin Janusz. Marcin przedłużył umowę na trzy kolejne sezony i to wokół niego będziemy budować skład. Myślimy o naszym projekcie długofalowo i wierzę, że w nadchodzącym sezonie będziemy walczyć o medale. To będzie nasz cel, choć konkurencja jest bardzo silna - powiedział.

Janusz broni barw rzeszowskiego zespołu od roku. Wcześniej grał m.in. w PGE Skrze Bełchatów, Treflu Gdańsk czy ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Tak ma wyglądać skład Asseco Resovii Rzeszów w sezonie 2026/2027 Zobacz galerię

Wcześniej z ekipą z Podkarpacia pożegnali się m.in. Yacine Louati, Erik Shoji, Lukas Vasina czy Jakub Bucki.

Asseco Resovia Rzeszów zakończyła rozgrywki PlusLigi w sezonie 2025/2026 na czwartym miejscu. W rywalizacji o brązowy medal siatkarze tego klubu musieli uznać wyższość PGE Projektu Warszawa.

KP, Polsat Sport