Przeżył 6 dni na Evereście bez tlenu. Nepalski przewodnik żuł lód i jadł czekoladę

29 maja 2026 roku Dawa Sherpa wspólnie z brytyjskim alpinistą Chrisem Thrallem dotarł na szczyt Mount Everestu. Wtedy też rozpoczęli wspólne zejście, jednak już następnego dnia Thrall zgubił ślad nepalskiego przewodnika. Skupił się na pomocy polskiemu wspinaczowi, który walczył z poważnymi odmrożeniami i kończył mu się tlen. Dawa Sherpa usiadł na plecaku, aby odpocząć i po chwili miał ruszyć za nimi. Tak się nie stało. Po kilku godzinach wszczęto alarm i rozpoczęto poszukiwania Nepalczyka.

Przeżył dzięki żuciu lodu i czekoladkom



Podczas schodzenia ze szczytu Dawa Sherpa wpadł do szczeliny lodowcowej. Został w niej uwięziony na 2,5 dnia. Przy życiu utrzymywało go żucie lodu oraz jedzenie czekoladek odnalezionych w jednej z kieszeni. W rozmowie z BBC nie owijał w bawełnę i powiedział wprost: "Nie wierzyłem, że przeżyję. Myślałem, że umrę".

Z pomocą przyszła mu lawina, która zwaliła do szczeliny śnieg. Wówczas dzięki użyciu lin Dawa Sherpa wydostał się z potrzasku i kontynuował swoje powolne zejście ku obozowi. Został odnaleziony przypadkiem przez ekipę z Komitetu Kontroli Zanieczyszczeń Sagarmatha (SPCC) zajmującą się oczyszczaniem Mount Everestu.

Rodzina szykowała się do pogrzebu



Dramaturgii sytuacji dodaje fakt, że najbliżsi nepalskiego przewodnika już szykowali się do pogrzebu. Kilka dni akcji poszukiwawczej z użyciem śmigłowca nie przyniosło przełomu. Eksperci nie dawali Sherpie szans na przeżycie. Dzień przed odnalezieniem członka swojej ekipy Chris Thrall również złożył kondolencję jego najbliższym. Nie mógł pogodzić się z losem, który spotkał jego partnera.

W mediach społecznościowych relacjonował, że "Droga na szczyt i z powrotem miała nam zająć pięć dni, a zajęła jedenaście". To tylko potwierdza, jak trudne warunki panowały na Mount Evereście podczas jednej z ostatnich wypraw tej wiosny.

Dawa Sherpa przechodzi leczenie w szpitalu w Katmandu



Optymistyczne wieści przekazał Pemba Sherpa z 8K Expeditions odpowiadającej za akcję ratunkową. W rozmowie z agencją AFT powiedział w odniesieniu do Dawy Sherpy: "Śmigłowiec zabrał go do szpitala w Katmandu. Rozmawiałem z lekarzami - ma odmrożenia, ale poza tym wydaje się być w zadowalającym stanie".



Radości nie kryje też córka odnalezionego Nepalczyka Mhendo Lhamo Sherpa. W rozmowie z agencją Reuters po wizycie w szpitalu w Katmandu, w odniesieniu do swojego ojca, powiedziała: "Rozpoznał mnie… jest w dobrym stanie i mówi".

Pochodzący z Nepalu przewodnik górski wykazał się charakterem oraz ogromną wolą przetrwania. Gdy wszyscy skazywali go na pewną śmierć, ten pokonał przeciwności losu i przeżył.

Mount Everest co roku zbiera śmiertelne żniwo



Mount Everest to najwyższy szczyt świata, który dla wielu wspinaczy stanowi Świętego Graala. Ma jednak swoje mroczne oblicze i co roku zbiera śmiertelne żniwo. Jak podaje PAP, do tej pory w 2026 roku na stokach góry zginęło już pięciu wspinaczy.

Polsat Sport