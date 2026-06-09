Real chciał podebrać gwiazdę rywalowi! 150 milionów euro to za mało

Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami zarząd "Królewskich" wystosował we wtorek formalną ofertę wykupu Argentyńczyka. Lokalny rywal w oficjalnym komunikacie podziękował za propozycję, ale stanowczo ją odrzucił. Przedstawiciele "Rojiblancos" przypomnieli, że w kontrakcie 26-latka widnieje klauzula zwalniająca, która opiewa na pół miliarda euro. Ewentualna dopłata musiałaby zatem wynieść kolejne 350 milionów.

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Jest to realizacja obietnicy złożonej przez Florentino Pereza. Urzędujący prezes publicznie zadeklarował chęć wydania co najmniej 150 milionów euro na światowej klasy gracza z klubu występującego w Lidze Mistrzów. Cel transferowy "Los Blancos" ma za sobą wyśmienity sezon, w którym rozegrał 49 spotkań, notując 20 trafień oraz 9 asyst. Zawodnik pochodzący z Calchin dołączył do ekipy ze stolicy Hiszpanii w 2024 roku, przechodząc z Manchesteru City za 75 milionów euro. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2029/30.

Sytuację Argentyńczyka bacznie obserwują również inne zespoły z europejskiej czołówki. Część zagranicznych mediów informuje, że napastnik znajduje się także na celowniku Barcelony. Dziennikarze sugerują, że niektóre kluby mogą skorzystać z klauzuli wynoszącej właśnie 150 milionów euro, z której wykluczony miałby być jednak Real Madryt.

Sam piłkarz przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji i całkowicie skupia się na rozpoczynających się w czwartek mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wszelkie kwestie biznesowe powierzył w tym czasie swoim agentom.