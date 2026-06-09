Rola biznesu w sporcie i... sportu w biznesie. Za nami VI edycja konferencji Sport for Brands

Tegoroczna edycja skupiała się przede wszystkim na praktyce. Na jednej scenie pojawili się przedstawiciele największych klubów i organizacji sportowych, sponsorów oraz mediów.

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- Nie ma sportu bez pieniędzy, a nie ma pieniędzy w sporcie bez mediów, więc wszystko zamyka się w takie koło. Dzisiejsza dyskusja była bardzo ciekawa i myślę, że odpowiadała na wiele pytań środowiska, skąd brać nowe pieniądze dla polskiego sportu. A rezerwą jest tu przede wszystkim sektor prywatny - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat i Wiceprezes PKOl.

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Wyjątkowość Sport for Brands polega na tym, że agenda zbudowana jest tak, by każda godzina przynosiła konkretną wartość zarówno dla doświadczonych graczy rynku, jak i tych, którzy dopiero wchodzą w świat sponsoringu sportowego.

- Staramy się dać firmom, które mają budżety reklamowe, ale być może jeszcze nie były w sponsoringu, jak najwięcej argumentów i przekonać je do inwestycji w sport. Sukces Mai Chwalińskiej pokazał, jak szybko trzeba dziś reagować i podejmować decyzje, żeby odnaleźć się w tej dynamicznej rzeczywistości - zaznaczył Seweryn Plotan, managing director agencji Sponsoring Insight.

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Podobnie jest z klubami i organizacjami sportowymi. Ci, którzy dopiero walczą o uwagę sponsorów i kibiców, mają okazję do podpatrywania rynkowych gigantów, odnoszących na tych polach sukcesy.

- To wartościowe i budujące, że możemy spotkań się w takim miejscu i wzajemnie uświadamiać. My, jako przedstawiciele sportu, możemy spojrzeć z perspektywy ewentualnych sponsorów, poznać ich wytyczne, powymieniać się spostrzeżeniami - podkreślił Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.

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W identycznym tonie wypowiadał się Michał Mazur, dyrektor zarządzający Polskiej Ligi Koszykówki SA, która co prawda zyskuje na popularności, ale jednocześnie ma świadomość, że ma jeszcze na pewnych polach ogromne pole do poprawy.

- Staram się regularnie być w takich miejscach, by wymieniać się doświadczeniami czy znaleźć u innych troszkę inspiracji, jak to jest w przypadku piłkarskiej Ekstraklasy, która jest najlepiej rozwijającą się ligą i nie jest żadną hańbą podpatrywanie tego, jak robią to oni i implementować najlepsze rozwiązania w Polskiej Lidze Koszykówki - zdradził Mazur.

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Wzorem działania na polach marketingowych może być piłkarska Ekstraklasa, która kolejny rok notuje spory wzrost, jeżeli chodzi o zainteresowanie zarówno sponsorów, jak i kibiców oraz telewidzów. Duża w tym zasługa bardzo dobrych wyników polskich klubów na arenie międzynarodowej, w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA.

- Ta konferencja pokazuje, jak ważną częścią gospodarki jest polski sport. Z samych praw marketingowych jest to prawie półtora miliarda złotych przychodów dla organizacji sportowych. Ten rynek w ciągu ostatnich dziesięciu lat urósł o 75 procent, więc dynamika jest wyraźna, a bardzo cieszy fakt, że prawie połowa tych środków trafia do klubów piłkarskich, głównie ekstraklasowych - zaznaczył Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. piłkarstwa profesjonalnego.

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Równie dobrze - i to od wielu lat - radzi sobie również polska siatkówka. Kryspin Baran, prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, wytłumaczył, że aby osiągać sukcesy, trzeba podchodzić do klubu sportowego podobnie jak do każdej firmy z innych branż.

- Nie sposób nie traktować sportu profesjonalnego w kategoriach przedsiębiorstwa. Zwykliśmy tak troszkę z nieśmiałością wspominać, że kluby same się nie organizują, w związku z czym profesjonalna organizacja musi mieć swoją konstrukcję i odpowiedni zespół nie tylko na boisku, ale i w dziedzinie marketingu, sponsoringu, organizacji dnia meczowego. To przedsiębiorstwo specyficzne, ale jednak przedsiębiorstwo - wyjaśnił Baran.

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Piotr Należyty, prezes zarządu Superligi Sp. z o.o., skonkludował dzisiejszy kongres trafną uwagą, że sukces sportowo-finansowy powinien być wypadkową wcześniejszych, wieloletnich działań, mających na celu przyciągnięcie do klubu czy organizacji fanów i sponsorów.

- Jestem ogromnym zwolennikiem tego typu przedsięwzięć, bo jest to możliwość edukacji, wymiany doświadczeń i spotkania wielu osób, z którymi nie widujemy się na co dzień. Najważniejszym, co dzieje się na tej konferencji, jest łączenie biznesu ze sportem, bo jeżeli chcemy sięgać po pieniądze i kibiców, musimy mieć nowoczesne platformy, zarządzanie danymi, budowę zainteresowania i content wideo. Dopiero w efekcie takich wieloletnich, mozolnych działań możemy oczekiwać efektów sportowych - powiedział Należyty.

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To właśnie networking jest jedną z kluczowych wartości konferencji Sport for Brands, a spotkania każdego roku udowadniają, że rynek sponsoringu sportowego w Polsce dojrzewa. Dzięki Sport for Brands możemy na bieżąco obserwować, w jakim kierunku się on rozwija.