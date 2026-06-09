Siatkarska gwiazda nie zagra w meczu z Polską? Zadecyduje jeden dzień

Płotnycki, który nie grał w kadrze od 2024 roku, a w marcu 2025 roku ogłosił nawet zakończenie reprezentacyjnej kariery, dał się namówić Raulowi Lozano na powrót do drużyny "Niebiesko-Żółtych" na sezon reprezentacyjny 2026. Jeszcze dwa tygodnie temu as Perugii mówił w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport, że nie może się już doczekać starć z klubowymi kolegami w rozgrywkach Ligi Narodów. Teraz okazuje się, że największa gwiazda Ukrainy może nie wystąpić w spotkaniu z Polską, zaplanowanym na 14 czerwca! Wszystko z powodu... problemów z paszportem.

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Chiny wymagają, by dokument osób wjeżdżających do tego kraju był ważny jeszcze przez minimum sześć miesięcy od planowanej daty powrotu. Okazało się, że paszport Płotnyckiego nie spełniałby tych wymogów, w związku z czym Ukrainiec wystąpił o wydanie nowego. Procedura oczekiwania niespodziewanie wydłużyła się, co stawia występ przyjmującego w meczu z Polską pod znakiem zapytania.

- Ołeh wciąż nie odebrał nowego paszportu. Zawodnik czeka na telefon z informacją, kiedy dokument będzie gotowy do odbioru. Dobra wiadomość jest taka, że w tym sezonie zmiany w składach mogą być dokonywane w trakcie turnieju. Wcześniej trzeba było podawać kadry na cały tydzień. Teoretycznie jeśli Płotnycki odebrałby paszport do środy (10 czerwca), mógłby jeszcze zagrać w spotkaniu z Polską, ale w praktyce może się to okazać niemożliwe - skwitował w rozmowie z ukraińskim "Sportem" Agustin Briscoli, asystent trenera siatkarskiej reprezentacji Ukrainy.

"Niebiesko-Żółci" rozpoczną zmagania w Lidze Narodów 10 czerwca, meczem z Japonią. Następnymi rywalami Ukrainy będą: Chińczycy (11.06), Kubańczycy (12.06) i Polacy (14.06).