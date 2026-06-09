To będzie "last dance" Ronaldo na mundialu! Trener przyznał wprost

Ronaldo jesienią 2022 roku rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad trzech lat nie gra w Europie. W styczniu 2023 roku przeszedł do Al-Nassr Rijad, z którym niedawno walczył mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Klub zaoferował mu roczną pensję w wysokości 200 mln dolarów. Zaskakujący transfer zszokował kibiców na całym świecie i wywołał obawy, że nie zdoła utrzymać wysokiej formy.

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Ronaldo wystąpił w 146 oficjalnych meczach Al-Nassr. We wszystkich rozgrywkach zdobył 129 bramek i zaliczył 25 asyst. Przejście do egzotycznej ligi nie sprawiło, że przestał być powoływany do reprezentacji Portugalii, w której od 2003 roku rozegrał już 227 meczów i strzelił 143 gole, co jest najlepszym wynikiem w historii.

Selekcjoner reprezentacji Portugalii Roberto Martinez uważa, że Ronaldo jak zawsze jest głodny sukcesu i nie widzi żadnych oznak, że napastnik zwolnił tempo po przenosinach do Arabii Saudyjskiej.

- Wciąż gra, udowadnia swoją wartość i pokazuje, że jest ważny dla reprezentacji. To uczucie głodu zwycięstwa jest niezwykłe. Nie zapominajmy jednak, że aby grać w reprezentacji, trzeba być gotowym, żeby pomóc drużynie tu i teraz, bez względu na to, czego dokonało się w przeszłości – powiedział hiszpański trener.

Do swoich szóstych mistrzostw świata przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo - Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 roku. Portugalski napastnik pozostaje jednak jedynym piłkarzem, który strzelał gole w pięciu finałach mistrzostw świata, jednak żadnego w fazie pucharowej.

- Mimo że jest kapitanem i prawdopodobnie osiągnął to, czego nie dokonał żaden inny piłkarz na świecie, to myślę, że wymaga od siebie tak wiele, jak każdy inny zawodnik reprezentacji - ocenił Martinez.

Ronaldo stale chwali ligę saudyjską i uważa, że jest lepsza niż np. francuska czy portugalska. Powiedział, że ci, którzy go krytykują, powinni pojechać do Arabii i spróbować swoich sił w temperaturach dochodzących do 40 stopni Celsjusza, aby udowodnić, że potrafiliby utrzymać taką formę jak on.

- Mogą mówić, co chcą, ale liczby nie kłamią. Nigdy tam nie byli, nigdy tam nie grali. Łatwiej było mi strzelać gole w Hiszpanii niż w lidze saudyjskiej – oświadczył Ronaldo w jednym z wywiadów.

Wyjazd Ronaldo z Europy najwyraźniej nie wpłynął na jego występy w drużynie narodowej. Od tamtej pory utrzymuje wysoki poziom, strzelając 25 goli w ostatnich 31 meczach reprezentacji Portugalii. CR7 nie wpisał się na listę strzelców w pięciu meczach Euro 2024, gdy Portugalia dotarła do ćwierćfinału, ale w 2025 roku pomógł triumfować drużynie w Lidze Narodów. Jeden z jego ośmiu goli w tych rozgrywkach padł w finale z Hiszpanią.

Ronaldo utrzymuje doskonałą formę fizyczną, choć ma już 41 lat. Pod koniec lutego doznał kontuzji ścięgna udowego, ale szybko wyzdrowiał.

- Cristiano doświadczył w futbolu więcej niż my wszyscy razem wzięci. Wysiłek, który wkłada w każdy trening i mecz, jest wyjątkowy. Widzimy, co robi w wieku 41 lat i daje nam to dodatkową motywację – przyznał Joao Felix, który gra z Ronaldo w Al Nassr i reprezentacji Portugalii.

41-latek zadeklarował, że to zdecydowanie jego ostatnia próba zdobycia mistrzostwa świata, ale wciąż nie ogłosił, jak długo potrwa jego kariera.

- Przewidywanie przyszłości Cristiano nie ma sensu. Podejrzewam, że nie snuje planów i skupia się na najbliższej przyszłości - zauważył Martinez.

Portugalia w fazie grupowej mistrzostw świata zmierzy się z Demokratyczną Republiką Kongo, Uzbekistanem i Kolumbią.

KP, PAP