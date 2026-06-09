Trzech Polaków wystąpi w turnieju głównym w Poznaniu

Poznański turniej to jedna z największych imprez tenisowych rozgrywanych w Polsce. Organizatorzy starają się przyciągać głośne nazwiska, choć często ten challenger bywa trampoliną dla młodszych zawodników. W 2014 roku zwyciężył tu Belg David Goffin, sklasyfikowany wówczas pod koniec pierwszej setki. Rok później wygrał Hiszpan Pablo Carreno-Busta, który później dotarł do pierwszej „10”. Triumfy w poznańskim challengerze mają też na koncie Jerzy Janowicz oraz Hubert Hurkacz, a i ich kariery też mocno się rozwinęły po sukcesie na kortach Olimpii.

Kaśnikowski, podobnie jak przed rokiem, otrzymał od organizatorów „dziką kartę”, bowiem plasuje się dopiero na 281. miejscu w rankingu ATP. Dwa lata temu, jako trzeci z Polaków, Kaśnikowski wygrał turniej w stolicy Wielkopolski, ale już w kolejnej edycji pożegnał się imprezą w pierwszej rundzie.

Dwie kolejne dzikie karty trafiły do Tomasza Berkiety i Daniela Michalskiego.

Najwyżej rozstawionym zawodnikiem będzie Kazach Aleksandr Szewczenko (97. w rankingu ATP), który po raz czwarty zawita do Poznania. W 2021 roku grając jeszcze barwach Rosji dotarł do półfinału challengera, dwa lata temu zmienił obywatelstwo. Kilka miejsc za Szewczenką plasuje się turniejowa „dwójka” – Anglik Jan Choiński. Jego ojciec Andrzej pochodzi z Polski, a sam zawodnik do 2018 roku reprezentował… Niemcy, bowiem urodził się w Koblencji. Choiński w swojej karierze ośmiokrotnie wygrywał challengery. Jednym z faworytów będzie także Czech Dalibor Srvcina, ubiegłoroczny finalista, sklasyfikowany obecnie na 107. pozycji w rankingu ATP.

Na kortach Parku Tenisowego Olimpia zostało wymienione sztuczne oświetlenie, dlatego organizatorzy chcą w pierwszych dniach turnieju wprowadzić sesję wieczorną.

Pierwsze spotkania turnieju głównego singlistów zaplanowano na poniedziałek; dzień wcześniej odbędzie się turniej eliminacyjny. Finał rozegrany zostanie 20 czerwca.

PAP