Gdzie obejrzeć galę UFC w Białym Domu?

Gala UFC w Białym Domu to idea, o której mówiło się od miesięcy. Choć początkowo koncepcja wydawała się szalona, ostatecznie dojdzie do jej realizacji.

UFC Freedom 250. Dwie walki o pas w Białym Domu

W trakcie wydarzenia kibice obejrzą dwie walki o pas. Ilia Topuria powróci do klatki UFC po rocznej przerwie. Jego rywalem w walce wieczoru gali UFC 250 będzie Justin Gaethje, który w styczniu pokonał Paddy'ego Pimbletta i sięgnął po tymczasowy pas wagi lekkiej. Teraz dojdzie do unifikacyjnego boju.

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W walce o tymczasowy tytuł wagi ciężkiej zmierzą się natomiast Ciryl Gane oraz obecny mistrz kategorii półciężkiej Alex Pereira. Francuz wraca do klatki po październikowym starciu z Tomem Aspinallem, które zakończyło się niemałą kontrowersją. Brytyjczyk został sfaulowany przez rywala i był zmuszony przejść operację.

UFC Freedom 250. Kiedy UFC w Białym Domu?

Kiedy UFC w Białym Domu? Gala UFC Freedom 250 odbędzie się w nocy z 14 na 15 czerwca 2026 roku.

O której godzinie UFC Freedom?

Jeśli chodzi o godzinę, gala UFC Freedom 250 rozpocznie się o 2 w nocy z niedzieli 14 czerwca na poniedziałek 15 czerwca polskiego czasu.

UFC w Białym Domu. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali UFC Freedom 250 w Białym Domu w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 2:00.

UFC w Białym Domu. Karta walk UFC Freedom 250:

155 lb: Ilia Topuria - Justin Gaethje - walka o pas kategorii lekkiej

265 lb: Ciryl Gane - Alex Pereira - walka o tymczasowy pas kategorii ciężkiej

135 lb: Sean O'Malley - Aiemann Zahabi

265 lb: Josh Hokit - Derrick Lewis

155 lb: Mauricio Ruffy - Michael Chandler

185 lb: Bo Nickal - Kyle Daukaus

145 lb: Diego Lopes - Steve Garcia